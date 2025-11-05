Понад рік вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Віктор Леткий з Тернопільщини
Підтвердилася загибель Леткого Віктора Олександровича, 1978 року народження, жителя міста Шумськ, який понад рік вважався зниклим безвісти. Повідомляє шумський міський голова Вадим Боярський.
Народився та виріс Віктор у місті Шумськ. Після закінчення Шумської ЗОШ №1 навчався у Шумському ПТУ. У шкільні роки вирізнявся активністю, відповідальністю та готовністю прийти на допомогу. Був товариським, мав багато друзів.
Мобілізували Віктора у 2024 році. Служив стрільцем аеромобільного відділення аеромобільного взводу.
28 вересня 2024 року відбувся останній для Віктора бій — він загинув поблизу населеного пункту Богоявленка Донецької області.
У четвер, 6 листопада, об 11:00 на Площі Героїв Майдану в місті Шумськ відбудеться зустріч загиблого Героя.
Чин поховання відбудеться цього ж дня у місті Шумськ, похоронна служба у Спасо-Преображенському храмі.
Просимо всіх прийти та віддати шану Герою, який мужньо захищав рідну країну.
Вічна пам’ять Герою!
Щирі співчуття родині та близьким Захисника.
6 листопада 2025 року в Шумській громаді оголошено днем жалоби.