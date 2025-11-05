17:22 | 5.11.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

Пантеон Героїв 

Понад рік вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Віктор Леткий з Тернопільщини

Підтвердилася загибель Леткого Віктора Олександровича, 1978 року народження, жителя міста Шумськ, який понад рік вважався зниклим безвісти. Повідомляє шумський міський голова Вадим Боярський.

Народився та виріс Віктор у місті Шумськ. Після закінчення Шумської ЗОШ №1 навчався у Шумському ПТУ. У шкільні роки вирізнявся активністю, відповідальністю та готовністю прийти на допомогу. Був товариським, мав багато друзів.
Мобілізували Віктора у 2024 році. Служив стрільцем аеромобільного відділення аеромобільного взводу.
28 вересня 2024 року відбувся останній для Віктора бій — він загинув поблизу населеного пункту Богоявленка Донецької області.

У четвер, 6 листопада, об 11:00 на Площі Героїв Майдану в місті Шумськ відбудеться зустріч загиблого Героя.

Чин поховання відбудеться цього ж дня у місті Шумськ, похоронна служба у Спасо-Преображенському храмі.

Просимо всіх прийти та віддати шану Герою, який мужньо захищав рідну країну.

Вічна пам’ять Герою!

Щирі співчуття родині та близьким Захисника.

6 листопада 2025 року в Шумській громаді оголошено днем жалоби.

