Тернополянин другу добу чекає на прабабусю біля зруйнованого будинку

Біля зруйнованого будинку на вулиці Стуса в Тернополі Ігор Черепанський чекає другу добу. Його 86-річна прабабуся жила на шостому поверсі. Її досі не знайшли.

Чоловік розповів Суспільному, що приїхав одразу після удару, пожежі ще не було. Тоді дзвонив до прабабусі й чув виклик.

“Там, де балкони, то четвертий поверх, потім п’ятий. Де димить, там була її квартира. Вона ще під завалами. Я вчора два рази їздив у морг для опізнання. Але показували іншу жінку, сусідку, але це не вона.

Зараз вся сторона будинку виглядає демонтованою, а я приїхав з північної сторони. Будинок візуально здавався цілим. Ще ні пожежі, нічого не було. Я думав, бабцю спустили, але коли зайшов сюди, зрозумів, що ні квартири, ні її нема”, — сказав Ігор Черепанський.

За інформацією рятувальників, понад 20 людей досі не виходять на зв’язок. Це мешканці обох будинків на вулиці Стуса і 15 Квітня. До пошуків залучили рятувальників і техніку з дев’яти регіонів України, розповів речник ДСНС в Тернопільській області Сергій Данілін:

“Рятувальники працювали цілу ніч. За цей час вдалося розібрати майже сімсот метрів квадратних. Також за допомогою спеціальної техніки вивезли приблизно 230 кубів уламків. Роботи продовжують. Докладаємо всіх зусиль, щоб виявити можливих потерпілих під завалами”.

Станом на 10 годину відомо про 26 загиблих, серед них — 3 дітей, повідомив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода. До місця удару люди приносять квіти й дитячі іграшки. Зараз представники влади та комунальники працюють над тим, щоб оцінити збитки та надати допомогу людям, які втратили житло, каже В’ячеслав Негода.

“Перше з усіх завдань — розмістити всіх людей, які втратили житло, особливо, на 15 квітня. Там у 170 квартирах на цей момент неможливо проживати.

Друге важливе завдання — провести термінову оцінку збитків по будинку на 15 квітня. Провести необхідні роботи у квартирах, де можна проживати.

Учора ми також прийняли рішення, щоб надати фінансову допомогу всім сім’ям, які потребують. Також залучили міжнародні організації”, — повідомив начальник Тернопільської ОВА.