Вулицями Теребовлі пройшов Хресний хід

25 березня розпочалася Хресна хода вулицями Теребовля. Молитовний захід став щорічною традицією за участі священнослужителів, парафіян різних конфесій та гостей міста. Процесію очолив о. д-н Богдан Заблоцький, префект Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого, та о.-мітрат Іван Сивак, парох храму святого Миколая, за участю 15 священнослужителів.

Дерев’яний хрест почергово несли духовенство (1 стація), працівники Теребовлянської РДА (2 стація), податкової служби (3 стація), місцевих шкіл (4 стація), музичної школи та відділу культури (5 стація), учасники Майдану та воїни АТО (6 стація), працівники Укрпошти та Укртелекому (7 стація), медики (8 стація), поліцейські (9 стація), працівники РЕМу та газової служби (10 стація), відділу культури та освіти (11 стація), залізничної дороги та підприємці громади (12 стація), працівники пожежної служби (13 стація) та міської ради (14 стація). Молитва тривала близько трьох годин за участі тисячі вірних.

На кожній зупинці стації стояли діти з Марійської дружини, вірні слухали розважання про страждання Спасителя, уривки з Євангелія, співали духовних пісень. Колона рухалася від церкви святого Миколая центро міста, вулицями Князя Василька, 22 січня, Січових Стрільців, Тараса Шевченка і повернулася до храму. Хрест занесли до церкви, отож віряни мали змогу приклонити коліна і поцілувати символ страждань Христа та нашого спасіння.

Із заключним словом виступив о. Б. Заблоцький, закликаючи присутніх до миру в серцях і молитви за мир в Україні, наголошуючи на необхідності поширення віри на Сході України, зокрема в Лисичанську, де є наявні наші священики, які несуть Слово Боже до наших співвітчизників у воєнний час, отож всі присутні мали змогу скласти добровільну пожертву на будівництво храму УГКЦ в даному регіоні.

О. Іван Сивак подякував усім учасникам Хресної ходи: духовенству – за спільну молитву, братам-семінаристам – за організацію заходу, поліції – за безпеку на дорозі та вільний шлях, а представникам влади та установ – за співучасть у спільній молитві.

Джерело: сайт Тернопільсько-Зборівської архиєпархії