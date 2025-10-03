На Тернопільщині через видобування піску чоловіку “світять” грати

У Залозецькій територіальній громаді поліція розслідує факт незаконного видобутку піску на території «Мильно-Бліхівського» зоологічного заказника, що знаходиться в межах Мшанецького лісництва. Працівники лісництва помітили сторонню особу, яка займалась видобутком корисних копалин, і одразу викликали поліцію.

Чоловік без дозвільних документів та на забороненій території викопував пісок. Після прибуття правоохоронців, поліцейські вилучили незаконно видобутий пісок.

Відносно порушника триває розслідування, йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі за незаконний видобуток корисних копалин, що підпадає під частину 3 статті 240 Кримінального кодексу України.

Додатково поліція з’ясовує всі обставини події та причетність інших осіб.