Чому не було громадських слухань: священники УГКЦ поспілкувалися з молоддю про реставрацію домініканського монастиря

Священнослужителі Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви зустрілися з представниками молодіжних організацій Тернополя. Кореспонденти Суспільного повідомили, що під час зустрічі йшлося про реставрацію будівлі домініканського монастиря.

Біля Архикатедрального Собору на вулиці Сагайдачного у Тернополі зібралися майже два десятки представників молодіжних громадських організацій. Розповіли, прийшли сюди, щоб отримати відповіді на запитання, зокрема, хто був ініціатором реставрації, чи передували цій реставрації історико-архітектурні дослідження та чому не було громадських слухань.

Зустріч з молоддю. Суспільне Тернопіль

До людей вийшов декан тернопільського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Віталій Козак та помічник економа Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ отець Петро Порохонько. Вони розповіли, хто був ініціатором реставрації домініканського монастиря та як у проєкті реставрації з’явився мансардний поверх.

Отець Віталій Козак, декан тернопільського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії говорить з учасниками. Суспільне Тернопіль

“Архітектор запропонував, Мінкульт це підтвердив. Мінкульт дав пораду змінити дахи та довести їх до певних рівнів. І Вербовецький продовжив розробляти цей проєкт”, –сказав отець Віталій Козак.

“Перший варіант, який запропонував архітектор, був для того, щоб зробити реставрацію, відновлення, ремонтні роботи. Коли подали паспорти фасадів на затвердження, ознайомлення, звернули увагу, що їх потрібно трошки змінити відносно будинку “Народний рух”. Висоту їхню піднести, тобто, змінити фасади до такого рівня, щоби було комплексно”, – розповів отець Петро Порохонько.

Отець Петро Порохонько, помічник економа Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ показує документи. Суспільне Тернопіль

На запитання, чи проводили обстеження будівлі монастиря і на основі чого зробили висновок про її аварійний стан, о.Петро Порохонько відповів:

“Я, наприклад, не спеціаліст в архітектурі, я не спеціаліст в будівництві. Якщо бажаєте почути фахову думку спеціаліста, який за це як генеральний підрядник несе відповідальність, який рекомендував певні речі, які мали бути зроблені чи плануються зробити, то лише він може пояснити, які проводили дослідження, фундамент, які робили сканування стін”.

Під час зустрічі. Суспільне Тернопіль

Отець Петро Порохонько також розповів, на підставі яких документів проводять реставрацію будівлі колишнього домініканського монастиря.

“Від Мінкульту є дозвіл, один дозвіл на розроблення проєкту і затвердження проєкту. І від державної будівельно-архітектурної інспекції також є дозвіл на виконання будівельних робіт”.

На зустріч зі священнослужителями прийшов архітектор за фахом Кирило Чуйко.

Кирило Чуйко, архітектор. Суспільне Тернопіль

“На будівлю такого типу мусять, згідно з законодавством, проводити архітектурні конкурси. Будівлі, які мають значний вплив на міське середовище або розташовані в охоронних зонах пам’яток, відповідно, це є пам’ятка. Також такі будівлі вимагають проведення громадських слухань і публічності. Такі речі все-таки треба обговорювати з громадськістю. Проблему бачу у відсутності публічності, тобто, люди дізналися про роботи на об’єкті, коли вже стояв паркан і висів банер”.

Прийшла на зустріч тернополянка Леся Чернець.

Леся Чернець, тернополянка. Суспільне Тернопіль

“Оскільки бачимо в цьому новому проєкті, що має відбутися зміна об’ємно-просторової композиції, це, наскільки я почитала, може в майбутньому зняти з цієї пам’ятки статус національної. Відповідно, ми втратимо одну з п’яти визначних у нашому місті пам’яток. Просили надати нам деякі документи, відповісти на конкретні запитання. На жаль, на більшість запитань ми не отримали відповіді, оскільки аргументують тим, що за це не відповідають, для цього є інший орган. Ми цього не знаємо, не компетентні. Відповідно, сьогодні намагалися на зустрічі зрозуміти, з ким громада має спілкуватися, чому були пропущені громадські слухання”.

Нагадаємо, кореспонденти Суспільного надіслали інформаційний запит до Міністерства культури та інформаційної політики України, аби з’ясувати, чи ця реставрація законна, чи вони давали на неї дозвіл. Очікуємо відповіді.