Тернопільський архітектор спроектував будинок під Києвом, схожий на театр на Подолі

Як стверджує архітектор Кирило Чуйко, оригінальний проект був розроблений кілька років тому та викладений на будівельному форумі. Через два роки до нього звернувся замовник.

«Ми почали працювати над адаптацією проекту. Звичайно все закінчилось кардинальним переробленням конструктиву, планування та фасаду. Зауважу, що вся робота відбувалась дистанційно, адже місце будівництва – під Києвом, а я знаходжусь в Тернополі. Спочатку опрацювали планування, загальний вигляд будинку і почали підбирати матеріали», – розповідає Чуйко.

Перші варіанти мали обшивку з дерева, проте згодом замовник попросив зробити фасад з металу. Після усіх правок, замовник та архітектор зійшлись на комбінації профнастилу та клінкерної плитки.

«Прямого натхнення будівлею знаменитого театру на Подолі не було. Але підсвідомо, ймовірно, її вигляд вплинув. Власне, ця комбінація матеріалів (цегла та метал) є поширеною у світі. Я визнаю, що маю слабкість до поєднання саме цих матеріалів. Раніше я підозрював, що є схожість з Театром на Подолі, але не дуже звертав на це увагу, – пояснює архітектор. – Тепер подивився на чорний верх з металу та цегляний низ, і мене вже не покидає відчуття що вони таки дійсно схожі. Сподіваюсь, Олег Дроздов не образиться на мене». «Прямого натхнення будівлею знаменитого театру на Подолі не було. Але підсвідомо, ймовірно, її вигляд вплинув. Власне, ця комбінація матеріалів (цегла та метал) є поширеною у світі. Я визнаю, що маю слабкість до поєднання саме цих матеріалів. Раніше я підозрював, що є схожість з Театром на Подолі, але не дуже звертав на це увагу, – пояснює архітектор. – Тепер подивився на чорний верх з металу та цегляний низ, і мене вже не покидає відчуття що вони таки дійсно схожі. Сподіваюсь, Олег Дроздов не образиться на мене».

Спроектований будинок має площу близько 140 кв. м. Перший поверх максимально відкритий: кухня сполучена з вітальнею, є санвузол, комора й котельня та сходи на другий поверх. З вітальні вихід на терасу. На другому поверсі: три спальні, велика ванна кімната і хол. Особливістю є те, що хол прорізає весь будинок та має наскрізне освітлення.

«Будівництво бюджетне, ми розраховували на не надто дорогі матеріали. Замість досить коштовного фальцевого металу закладали простіший – профнастил. Але при розумному підході можна і з простих та не надто дорогих матеріалів зробити гарний та якісний продукт», – говорить Кирило Чуйко.

Наразі розпочалося будівництво. Будинок планують закінчити цієї весни.

Хмарочос