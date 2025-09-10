Вночі росія атакувала Волочиськ. Місцеві жителі чули чимало вибухів, що спричинило занепокоєння серед населення. У зв’язку з цим, міська рада закликає усіх мешканців зберігати спокій та суворо дотримуватися правил безпеки.

Вночі наша громада пережила складні події. Зафіксовано влучання у складські приміщення виробничих потужностей. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. На жаль, маємо трьох поранених жителів міста. Жертв немає, – йдеться у повідомленні.

Усі жителі повинні бути максимально уважними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов’язково перебувати в укриттях під час загрози.

Екстрені та комунальні служби Волочиська працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити безпеку та порядок в місті.

Міська рада також закликає не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам.