Війна 

Польща атакована російськими дронами: аеропорти паралізовані, військові відкрили вогонь

Вночі 10 вересня польські військові зафіксували численні порушення повітряного простору країни російськими дронами-камікадзе. Унаслідок події зупинили роботу аеропорти.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю по ворожих цілях. Про це глава польського уряду повідомив у соцмережі Х.

Російські “Шахеди” в Польщі

Протягом ночі стало відомо, що кілька груп російських дронів перетнули державний кордон України в напрямку Польщі. Пізніше Туск повідомив, що в країні триває операція, пов’язана з численними порушеннями повітряного простору.

“Військові застосували зброю по цілях. Я перебуваю в постійному контакті з президентом і міністром оборони. Я отримав пряму доповідь від оперативного командира”, – написав польський прем’єр.

Оперативне командування збройних сил Польщі проінформувало, що під час атаки РФ на об’єкти на території України повітряний простір Польщі неодноразово порушувався безпілотниками. Військові зазначили, що проводять операцію з виявлення та нейтралізації цілей.

Також в оперативному командуванні уточнили, що найбільш уразливими територіями є Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства. Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, і залишається в повній готовності до негайного реагування.

Робота аеропортів паралізована

У зв’язку з вторгненням російських безпілотників у повітряний простір Польщі було призупинено роботу аеропортів Жешува, Любліна. Також тимчасово не працюють обидва аеропорти Варшави.

В офіційних повідомленнях для авіаторів NOTAM зазначається, що аеропорти закриті “в результаті незапланованої військової діяльності в рамках забезпечення безпеки”.

Що передувало

Увечері у вівторок, 9 вересня, країна-агресор Росія розпочала чергову атаку на Україну, запустивши ударні БПЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори з низки локацій. Згодом стало відомо про активність стратегічної авіації противника, в небо були підняті бомбардувальники Ту-95МС. Вранці в повітряному просторі України з’явилися десятки крилатих ракет.

