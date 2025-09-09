На Тернопільщині затримали неповнолітнього водія, що порушив ПДР та намагався втекти

Учора на автодорозі у межах Тернопільської області патрульні поліцейські помітили автомобіль Peugeot, який рухався зі швидкістю 90 км/год у межах населеного пункту, що є порушенням правил дорожнього руху. Інспектори подали сигнал про зупинку транспортного засобу, однак водій проігнорував вимогу та почав втікати.

Поліцейські оперативно розпочали переслідування і зупинили транспортний засіб. Виявилося, що за кермом перебував 17-річний юнак, який не мав права керування автомобілем. Для складання адміністративних протоколів інспектори викликали батька порушника, і в його присутності були оформлені такі порушення:

📝 Ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП;

📝 Ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП;

📝 Ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП.

Поліція нагадує: керування транспортним засобом без посвідчення водія — це не тільки порушення закону, а й серйозна загроза безпеці на дорогах.