Ворог атакував Бучу: масштабна пожежа та травмування чоловіка

Вночі у місті Буча Київської області внаслідок атаки безпілотного літального апарату (БпЛА) російських військ виникла пожежа в двоповерховій будівлі нефункціонуючого санаторію.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, пожежа охопила площу 600 м². Рятувальникам вдалося ліквідувати полум’я о 02:13, проте, на жаль, внаслідок обстрілу постраждав місцевий житель. Виявлено травмованого чоловіка 1977 року народження.

У зв’язку з ситуацією, яка виникла, рятувальники оперативно приступили до евакуації людей з небезпечної зони та надавали допомогу на місці події.

Попри серйозні наслідки атаки, завдяки швидким та професійним діям рятувальних підрозділів, вдалося уникнути більших втрат. Чоловіка було госпіталізовано для надання медичної допомоги.