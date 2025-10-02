У Чорткові відкрили Алею віри та надії з портретами безвісти зниклих захисників

1 жовтня, у величне свято Покрови Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України, День українського козацтва та День ветерана, у Чорткові відбулося урочисте відкриття Алеї віри та надії. Ця алея, розташована біля гімназії №2, присвячена воїнам із Чортківської громади, які вважаються безвісти зниклими під час війни.

Зараз на Алеї встановлено 40 банерів з фотографіями героїв, чия доля досі залишається невідомою, або ж вони перебувають у полоні. Загалом, із Чортківської громади є 60 безвісти зниклих захисників, але не всі родини надали згоду на публікацію їхніх портретів.

Відкриття Алеї стало важливим кроком для вшанування пам’яті та підтримки сімей загиблих і зниклих воїнів. Відділ ветеранської політики Чортківської міської ради працював у тісній співпраці з родинами військових, аби забезпечити врахування всіх побажань щодо вигляду та місця розташування меморіалу.

Преосвященний владика Дмитро Григорак разом із священниками різних конфесій Чорткова підняли спільну молитву за швидке повернення наших героїв додому, за їхнє здоров’я та силу духу, а також за довгоочікувану перемогу України.

«Це наші живі Герої! Ми повинні просити Господа, щоб настав момент, коли ми їх зустрінемо вдома. Ця алея – це не місце пам’яті, а місце героїчного вчинку. І кожен, хто проходитиме повз, має згадати, завдяки кому сьогодні ми можемо працювати, вчитись і жити», — наголосив міський голова Володимир Шматько.

Чортківська громада з нетерпінням чекає на час, коли кожен воїн, що нині вважається безвісти зниклим, повернеться додому та зможе власноруч зняти свій портрет з Алеї віри та надії.

Чортків чекає своїх Героїв додому!