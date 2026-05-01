Задимлення в центрі Тернополя: людей закликають залишатися вдома

У центрі Тернополя та біля Старого парку — задимлення після влучань

У Тернополі триває ліквідація наслідків влучань та гасіння пожеж після атаки. Через це у районі Старого парку та центральній частині міста спостерігається значне задимлення, повідомляють у тернопільській міській раді.

На місцях працюють рятувальники Державна служба України з надзвичайних ситуацій, які продовжують гасити пожежі та усувати наслідки ударів.

Мешканців цих районів закликають:

  • негайно зачинити вікна та двері;
  • по можливості не виходити на вулицю;
  • обмежити перебування на відкритому повітрі.

Такі заходи необхідні для зменшення впливу продуктів горіння на організм.

Жителів просять дбати про власну безпеку та стежити за подальшими офіційними повідомленнями.

