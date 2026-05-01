Масована атака на місто: тернополян попереджають про мінні пастки

Сьогодні Тернопіль зазнав масованої атаки дронів-камікадзе. На цьому тлі жителів міста та області додатково попереджають про підвищену небезпеку через можливі вибухонебезпечні предмети, які можуть залишатися після ударів.

В Українському Червоному Хресті наголошують, що після атак безпілотників можливе розкидання мін-пасток різних типів, зокрема так званих «пелюсток», «пряників» та інших небезпечних предметів.

Це попередження насамперед стосується тернополян, які перебувають у місті та його околицях після сьогоднішньої атаки.

Фахівці закликають суворо дотримуватися правил безпеки:

зупинитися і не рухатися далі при виявленні підозрілого предмета;

не наближатися і не торкатися його;

негайно повідомити служби за номерами 101 або 102.

Жителів просять бути максимально уважними, адже навіть звичайний на вигляд предмет може становити смертельну загрозу.