У Тернополі через наслідки атаки змінили рух транспорту

У Тернополі у зв’язку з ліквідацією наслідків атаки безпілотників тимчасово перекрито рух транспорту на вулицях Бродівській та Поліській.

Через це внесено зміни у роботу громадського транспорту:

Тролейбусний маршрут №7 та автобусний маршрут №21 курсують вулицею Збаразькою без заїзду на Бродівську та Поліську.

Автобусний маршрут №28 здійснює рух від смт Велика Березовиця до транспортної розв’язки вулиць Збаразька – Бродівська та у зворотному напрямку.

Мешканців просять врахувати ці зміни під час планування поїздок містом.