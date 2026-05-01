На війні загинув захисник Олександр Петручок з Кременеччини

В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 29 квітня 2026 року поблизу н. п. Вовче, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., загинув військовослужбовець, житель села Сапанів, Білокриницького старостинського округу, водій 2 зенітного ракетного взводу 1 механізованого батальйону військової частини ****, солдат ПЕТРУЧОК Олександр Миколайович, 1974 року народження. Повідомив міський голова Андрій Смаглюк.



Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Олександра!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас







