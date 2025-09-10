Житомирщина під атакою: є загиблі, поранені та пошкодження після ворожих ударів

Сьогодні росія знову атакувала Україну. І це була одна з наймасованіших ракетних атак за 4 місяці. рф вдарила цієї ночі ракетами Х-101, Х-59, Калібр та Шахедами



Основна ціль ракет — Житомир, Вінниця, Калуш, Львів, Волочиськ. Основна ціль ударних БпЛА — Луцьк, Львів, Вінниця, Донеччина, Одещина.

Очільник Житомирщини Віталій Бунечко повідомив, що ворог завдав удару по області, використовуючи дрони-камікадзе та крилаті ракети.

Внаслідок цих атак загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Пошкоджень зазнали кілька цивільних підприємств та приватні будинки. На даний момент триває ліквідація наслідків атак.

Місцева влада закликає громадян бути максимально обережними та слідкувати за офіційними повідомленнями для забезпечення безпеки.