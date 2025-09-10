Внаслідок атаки на Волочиськ є поранені, пошкоджені складські приміщення. Оновлено

Вночі 10 вересня російські війська атакували Волочиськ, спричинивши сильні вибухи, які були чутні мешканцями міста. Міська рада повідомляє про складні наслідки цієї атаки: влучання було зафіксовано у складські приміщення виробничих потужностей. На щастя, жертв немає, але є троє поранених мешканців міста.

За словами голови Хмельницької військової адміністрації Сергія Тюріна, ворогом зруйновано швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт, вибито вікна в навколишніх будинках, обсяги нанесеної шкоди встановлюються.

Міська влада закликає всіх громадян зберігати спокій та неухильно дотримуватися правил безпеки. Важливо: усі жителі повинні бути максимально уважними і обов’язково перебувати в укриттях під час сигналу повітряної тривоги.

Екстрені та комунальні служби Волочиська працюють у посиленому режимі для ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки. Влада закликає не поширювати неперевірену інформацію та слідкувати за повідомленнями від офіційних джерел.

Будьте обережні і дотримуйтеся рекомендацій міської ради для вашої безпеки!

Фото ілюстративне