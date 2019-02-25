Аграрна партія на Тернопільщині потролила головних претендентів на пост Президента (фото)

Аграрна партія участі у виборах Президента не бере та не є учасником цього виборчого процесу. Це робить її вільною від перевиборчих штампів та кліше. І хлопці не відмовили собі покреативити. Про це у мережі Фейсбук пише Олег Крут.

Рекламу, яку цілком можна назвати соціальною, виконали в стилі головного претендента на крісло глави держави – діючого Президента Петра Порошенка.

Зелений колір обрали власний, але він доволі подібний на нещодавно обрану стилістику “Команди Зе”.

Закликом “Будьмо уважні!” Аграрна партія оригінально нагадує, що кожному варто задуматися, як будемо жити після виборів.

Як відомо, останні соціологічні дослідження віддають першість саме Зеленському та Порошенку у електоральних симпатіях українців.

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