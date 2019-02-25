Молода письменниця з тернопільським корінням Юлія Дзьобик здобула президентський грант

Ім`я Юлі Фінковської (в заміжжі Дзьобик) нині добре знане в поетичному світі. І не тільки тому, що вже в 21 рік її прийнято до Національної спілки письменників України, а й через особливу чуттєвість її слова, її письма – романтичну піднесеність, поєднану з глибокою філософічністю.

Юля народилася 11 серпня 1995 року в Чорткові, де й минали її шкільні роки. Потім було (і є досі) місто Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, де навчалася на журналістиці та українській філології. Працювала на розважальному порталі «Таблоїд Волині», тепер перебуває у творчій відпустці.

Наразі у творчому доробку молодої письменниці три поетичні збірки. Четвертій, назва якої вже відома – «Лиця ялиці», судилася особлива доля: вона видаватиметься коштом гранту Президента України. Таке рішення днями ухвалене на засіданні Експертної комісії Міністерства культури України.

На конкурсній основі за результатами відкритого голосування комісія одноголосно ухвалила рішення підтримати трьох претендентів з числа молодих українських письменників та рекомендувати їхні творчі проекти на здобуття грантів Президента України.

Джерело: Чортків.Сity

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