Суд по справі вбивства Віталія Гнатишина: свідки не з’являються

Розгляд справи у Тернопільському міськрайонному суді щодо жорстокого побиття 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина гальмують свідки. Із 17 осіб свої покази наразі дали лише шестеро, решта не з’являються до суду і не отримують повістки. Щоб все-таки заслухати свідків, суд вирішив вчергове надіслати їм виклики, а до двох, які взяли повістки, але не прийшли на слухання, застосувати примусовий привід. Адвокат потерпілих клопотав, щоб надіслати повістки свідкам за місцем їхньої роботи, адже не з’являються до суду здебільшого медики, що були на місці трагедії і надавали першу допомогу потерпілому Віталію, а також рятували його у лікарні.

На сьогоднішньому засіданні виступив лише один свідок – працівник патрульної поліції, який уночі на 30 червня 2018 року прибув за повідомленням до нічного клубу “Алюр”, де було виявлено зброю. Потерпілі розповіли йому, що сталася бійка і вказали на двох підозрюваних Володимира Біляшевича та Сергія Терендеха. Поліцейський зазначив, що на момент його прибуття на місці вже була швидка допомога. Згодом патрульному повідомили про можливе вбивство. Охоронець розважального закладу вказав на сумку одного із підозрюваних, що знаходилася у приміщенні. Разом із колегою правоохоронець доправив підозрюваного Біляшевича до медичного закладу для того, щоб лікарі обстежили його на стан алкогольного сп’яніння. За словами патрульного, від затриманого було чути запах алкоголю. На обстеження було доправлено і Терендеха. Один із підозрюваних здав кров на визначення вмісту алкоголю, інший – відмовився. Як розповів правоохоронець, Біляшевич був схвильований, цікавився станом потерпілого. Поліцейський повідомив йому, що побитий хлопець перебуває у комі.

Суд сьогодні також продовжив міру запобіжного заходу Сергієві Терендеху, який знаходиться в Чортківському СІЗО.

НОВА Тернопільська газета