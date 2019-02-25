Суд по справі вбивства Віталія Гнатишина: свідки не з’являються
Із 17 свідків наразі дали покази лише шестеро.
Наступне судове засідання – 5 березня.
На сьогоднішньому засіданні виступив лише один свідок – працівник патрульної поліції, який уночі на 30 червня 2018 року прибув за повідомленням до нічного клубу “Алюр”, де було виявлено зброю. Потерпілі розповіли йому, що сталася бійка і вказали на двох підозрюваних Володимира Біляшевича та Сергія Терендеха. Поліцейський зазначив, що на момент його прибуття на місці вже була швидка допомога. Згодом патрульному повідомили про можливе вбивство. Охоронець розважального закладу вказав на сумку одного із підозрюваних, що знаходилася у приміщенні. Разом із колегою правоохоронець доправив підозрюваного Біляшевича до медичного закладу для того, щоб лікарі обстежили його на стан алкогольного сп’яніння. За словами патрульного, від затриманого було чути запах алкоголю. На обстеження було доправлено і Терендеха. Один із підозрюваних здав кров на визначення вмісту алкоголю, інший – відмовився. Як розповів правоохоронець, Біляшевич був схвильований, цікавився станом потерпілого. Поліцейський повідомив йому, що побитий хлопець перебуває у комі.
Суд сьогодні також продовжив міру запобіжного заходу Сергієві Терендеху, який знаходиться в Чортківському СІЗО.