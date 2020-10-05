Лілія Проць знялася з виборчих перегонів

Я НЕ ЙДУ В ДЕПУТАТИ

Я сьогодні написала заяву в ТВК і здала посвідчення.

Більше місяця я витримувала напади в свою сторону за Коломойського, Палицю. Але я завжди собі повторювала де К і П? В Києві. А Я ТУТ в Тернополі.

Я спортсменка з 26 річним стажем. Коли спортсмен готується до змагань, то він знає правила завчасно. А не приїжджає на змагання і йому кажуть, що правила гри змінилися.

В серпні коли мені запропонували йти в команді, то було все обговорено. І якийсь період постійно про це говорилося. Згодом почалися партійні підкилимні ігри. Так вони є у більшості партіях. То нехай вони будуть і надалі, але без мене. Це і про місце в списку на окрузі, і в загальному списку. Бо партія так сказала!!! І багато чого іншого. Ті, хто йдуть в команді бачать це… але їм не хватає духу сказати про це і зробити…

Я маю свої ЦІННОСТІ, ПРИНЦИПИ, ПРІОРИТЕТИ. І я їм не зраджую.

Близько 500 людей вже виявили підтримку мені. Бо вірять і довіряють мені. Я їм за це вдячна.

Я хотіла багато чого зробити як депутат…. Але я знаю, що багато зроблю як громадська діячка і підприємиця.

Люблю всіх тернополян, бо ви моя сім`я!

Ваша Лілія Проць або просто Лільок, Лілюся