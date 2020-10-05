Лабораторія успіху у “Промінчиках”: курси ораторської майстерності для підлітків
ЛАБОРАТОРІЯ УСПІХУ: курси ОРАТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ для підлітків 10-15 років.
– Як завжди, мене ніхто не слухає
– Моя думка нікого не цікавить
– Ненавиджу відповідати біля дошки
Щоб ці кліше не закріпилися в підсвідомості дитини, потрібно допомогти їй навчитися висловлювати свої думки, говорити красиво і переконливо, не боятися виступати перед великою аудиторією.
Що отримають діти на курсах ораторської майстерності?
- Навчаться використовувати правильні інтонації, паузи, освоять прийоми, які роблять мовлення живим і цікавим.
- Дізнаються про невербальне спілкування і навчаться використовувати мову жестів, щоб бути більш переконливими.
- Стануть більш розкутими і менш сором’язливими, зможуть легко і впевнено виступати перед класом, на конкурсах.
- Навчаться імпровізувати, що допоможе їм не розгубитися під час виступу.
- Дізнаються «секретні фішки», як привернути увагу до своїх слів, переконати і вплинути на слухача.
Отримані вміння і навички спілкування допоможуть їм стати харизматичними лідерами в класі, досягти успіху в дорослому житті і кар’єрі.
Курс складається з 10 занять тривалістю 1,5 год.
Запрошуємо вас разом з дитиною на безкоштовне презентаційне заняття 10 жовтня.
Деталі і запис за тел. 097-5969021або на сайті http://prominchyky.com.ua/kursy-oratorskoi-maisternosti/