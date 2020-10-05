20:13 | 5.10.2020
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Лабораторія успіху у “Промінчиках”: курси ораторської майстерності для підлітків

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ЛАБОРАТОРІЯ УСПІХУ: курси ОРАТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ для підлітків 10-15 років.

– Як завжди, мене ніхто не слухає

– Моя думка нікого не цікавить

– Ненавиджу відповідати біля дошки

Щоб ці кліше не закріпилися в підсвідомості дитини, потрібно допомогти їй навчитися висловлювати свої думки,  говорити красиво і переконливо, не боятися виступати перед великою аудиторією.

Що отримають діти на курсах ораторської майстерності?

  • Навчаться використовувати правильні інтонації, паузи, освоять прийоми, які роблять мовлення живим і цікавим.
  • Дізнаються про невербальне спілкування і навчаться використовувати мову жестів, щоб бути більш переконливими.
  • Стануть більш розкутими і менш сором’язливими, зможуть легко і впевнено виступати перед класом, на конкурсах.
  • Навчаться імпровізувати, що допоможе їм не розгубитися під час виступу.
  • Дізнаються «секретні фішки», як привернути увагу до своїх слів, переконати і вплинути на слухача.

Отримані вміння і навички спілкування допоможуть їм стати харизматичними лідерами в класі, досягти успіху в дорослому житті і кар’єрі.

Курс складається з 10 занять тривалістю 1,5 год.

Запрошуємо вас разом з дитиною на безкоштовне презентаційне заняття 10 жовтня.

Деталі і запис за тел. 097-5969021або на сайті http://prominchyky.com.ua/kursy-oratorskoi-maisternosti/

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