Пакети POST-COVID. Реабілітація після коронавірусу в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

В період пандемії все більше людей стикається з цим новим вірусом. Хтось переніс його легко і практично без симптомів, а іншим довелось кілька тижнів боротися з коронавірусом.

COVID-19 призводить до порушення функції всієї киснево-транспортної системи – від зовнішніх органів дихання до систем органів. Особливо вражаються легені, серцево-судинна система, нирки та навіть центральна нервова система і мозок. Найбільш небезпечними є наслідки для людей з супутніми хронічними захворюваннями.

Лікарі у всьому світі рекомендують одразу після одужання звернутись до медичної установи для оцінки стану свого здоров’я. Реабілітацію повинні проходити навіть ті, хто переніс COVID-19 безсимптомно або у легкій формі.

Турбуючись про Ваше здоров’я, фахівці МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» створили унікальні пакети Post-COVID, для оцінки стану здоров’я після перенесеної хвороби і виключення всіх можливих ускладнень!

Пакет Post-COVID №1 «Звичайний» (вартість було 2210 грн, стало 1768 грн)

Консультація інфекціоніста, терапевта

Лабораторна діагностика: загальний аналіз крові, коагулогулограма, біохімічний аналіз крові ( креатинін, сечовина, загальний білірубін, АлТ, АсТ, білок, тропонін Т, СРБ)

Інструментальні методи діагностики: ЕКГ, ехокардіоскопія, визначення рівня сатурації крові

Пакет Post-COVID №2 «Розширений» (вартість була 3230 грн, стало 2584 грн)

Консультація інфекціоніста, кардіолога

Лабораторна діагностика: загальний аналіз крові + тромбоцити, коагулогулограма, біохімічний аналіз крові ( креатинін, сечовина, загальний білірубін, АлТ, АсТ, білок, тропонін Т, СРБ, К, Na, ліпідограма)

Інструментальні методи діагностики: ЕКГ, ехокардіоскопія, визначення рівня сатурації крові, холтерівське моні торування ЕКГ

Пакет Post-COVID №3 «Прогресивний» (вартість була 3980грн, стало 3184 грн)

Консультація інфекціоніста, кардіолога, судинного хірурга

Лабораторна діагностика: загальний аналіз крові + тромбоцити, коагулогулограма, біохімічний аналіз крові ( креатинін, сечовина, загальний білірубін, АлТ, АсТ, білок, тропонін Т, D-димер, глюкоза, СРБ, К, Na, ліпідограма)

Інструментальні методи діагностики: ЕКГ, ехокардіоскопія, визначення рівня сатурації крові, холтерівське моні торування ЕКГ, УЗД судин нижніх кінцівок, УЗД ОЧП

Пакет Post-COVID №4 «Преміум» (вартість було 5190 грн, стало 4152грн)

Консультація інфекціоніста, кардіолога, судинного хірурга, невропатолога/ревматолога

Лабораторна діагностика: загальний аналіз крові + тромбоцити, коагулогулограма, біохімічний аналіз крові ( креатинін, сечовина, загальний білірубін, АлТ, АсТ, білок, тропонін Т, D-димер, глюкоза, СРБ, К, Na, ліпідограма)

Інструментальні методи діагностики: ЕКГ, ехокардіоскопія, визначення рівня сатурації крові, холтерівське моні торування ЕКГ, холтерівське моніторування АТ, УЗД судин нижніх кінцівок, УЗД ОЧП

Визначення рівня антитіл методом ІФА

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють лікарі, які з перших днів пандемії задіяні в наданні допомоги хворим з COVID-19. Тому вони на власному досвіді знають всі тонкощі перебігу, лікування та можливі наслідки пересеної коронавірусної хвороби!

Для запису і уточнення деталей телефонуйте за номером (068)-752-52-52 та (0352)52-52-52!

ПРАЦЮЄМО БЕЗ ВИХІДНИХ

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