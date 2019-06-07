У тернопільській міській раді є тепер «Європейська Солідарність»

Сьогодні, 6 жовтня, під час сесії тернопільської міської ради депутати проголосували за створення фракції «Європейська Солідарність», – про це повідомляю депутат Віктор Шумада. До неї ввійшли Володимир Місько, Ліна Прокопів, Павло Бич, Юрій Смакоуз та Михайло Ібрагімов.

Депутат Білан Тарас, вчасно перевзувся і створив депутатську групу «слуга Тернополя».

Блок Петра Порошенка “Солідарність” братиме участь в парламентських виборах 2019 під новою назвою “Європейська солідарність” (ЄС).

За даними соцопитування групи “Рейтинг”, “Європейська солідарність” (Блок Петра Порошенка) має високі шанси пройти до Верховної Ради після виборів 21 липня 2019. За цю партію готові проголосувати 8,8% респондентів серед тих, хто точно визначився з вибором (6,4% серед усіх опитаних).

У загальному передвиборчому рейтингу у політсили третє місце після “Опозиційної платформи – За життя” (10,5%) і “Слуги народу” (43,8%).