На Гаївському перехресті у Тернополі встановили нові «Габаритні ворота»

Нещодавно на ділянці Гаївського перехрестя, де наразі триває реконструкція шляхопроводу, були встановлені нові висотні обмежувачі руху рамної конструкції.

Як повідомляють у відділі технагляду Тернопільської міської ради, для цілковитого обмеження проїзду великогабаритним та важковаговим транспортом через Гаївський міст, висота цих «Габаритних воріт» складає 2,5 м.

«Висота конструкції є узгодженою з правоохоронними органами, дорожніми службами та проектантами. На висотні обмежувачі нанесена світловідбиваюча фарба, яку добре видно вночі у світлі фар, а також встановлені попереджувальні дорожні знаки, – наголошує начальник відділу технагляду Олег Вітик. – Тому просимо всіх учасників дорожнього руху бути уважними у місцях проведення аварійних робіт і неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху та не ігнорувати попереджувальні знаки, які вказують на заборону проїзду через аварійний міст великогабаритним транспортом».

Висотні обмежувачі руху будуть встановлені на цій ділянці дороги до завершення реконструкції мосту.

Нагадаємо, у Тернополі тривають роботи з часткового демонтажу аварійного Гаївського мосту, у зв’язку з чим тут змінені правила дорожнього руху.

Зокрема, рух на існуючій ділянці шляхопроводу у напрямку вулиць Об´їзна-Протасевича дозволеней виключно легкового автотранспорту в режимі двохстороннього руху відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху, а об’їзд великогабаритних транспортних засобів проходить неподалік ТРЦ «Подоляни» через Львівську трасу та вулицями Микулинецькою і Гайовою.

Також, зі сторони вулиці Гайової (на роздоріжжі у напрямку до села Великі Гаї) облаштоване кругове перехрестя для тимчасового кругового руху автомобілів.