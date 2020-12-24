Половина бюджетників, підприємці, освітяни: хто зайшов у депутати до тернопільської районної ради

Аналітики Центру суспільних досліджень “ПОЛІС” проаналізували депутатський корпус Тернопільської районної ради 8 скликання за професійною ознакою, тобто посадою (заняттям), місцем роботи. Таке дослідження було здійснено згідно вказаних відомостей на сайті Центральної виборчої комісії.

Отже, серед 54 депутатів Тернопільської районної ради найбільше депутатів – рівно половина – 27 депутатів є керівниками та працівниками бюджетних (державних, комунальних) підприємств, державними службовцями, працівниками органів місцевого самоврядування, а також освітянами, медиками (переважно на керівних посадах).

Зокрема держслужбовцями, працівниками ОМС, керівниками, працівниками бюджетних (державних, комунальних) підприємств є 17 депутатів, а це третина від усього депутатського складу (31%). Зокрема це є структурні підрозділи та комунальні установи Тернопільської обласної, районних та міської рад. Найбільше держслужбовців та працівників ОМС представлені у фракції партії «Свобода» – 8 депутатів, найменше – по 1 депутату у фракціях партій «Батьківщина» та «Голос». Жодного депутата, який є держслужбовцем чи працівником ОМС немає серед депутатів від партії «За майбутнє».

7 депутатів-освітян є серед всього депутатського корпусу Тернопільської районної ради, що становить 13%. Переважно вони працюють в закладах вищої, загальної середньої та позашкільної освіти. Найбільше депутатів-освітян серед депутатів від партії «За майбутнє» – 3 депутати, 2 депутатів у фракції партії «Свобода» та по 1 депутату серед депутатів від партій «Слуга народу» та «Голос». Жодного депутата, який є працівником закладів освіти немає серед депутатів «Європейської солідарності», «Батьківщини» та «Радикальної партії О.Ляшка»

Серед всіх депутатів Тернопільської районної ради є лише 3 депутатів-медиків, які працюють в закладах охорони здоров’я комунальної форми власності переважно на керівних посадах, що становить 6% від усього складу. Зокрема по 1 депутату-медику є серед депутатів від партій «Європейська солідарність», «За майбутнє» та «Батьківщина».

20 депутатів Тернопільської районної ради працюють в приватному секторі, тобто в приватних підприємствах, ТОВ (переважно на керівних посадах), є фізичними особами-підприємцями або найманими працівниками, що становить 37% від загального складу Тернопільської райради. Зокрема 8 депутатів працюють на керівних посадах в товариствах з обмеженою відповідальністю або приватних підприємствах , а це 15% від усіх депутатів. Найбільше таких депутатів – 3 депутати у фракції партій «Європейська солідарність» , найменше – по 1 депутату – серед депутатів від партій «Свобода», «За майбутнє» та «Радикальної партії О.Ляшка» Жодного такого депутата немає серед депутатів з партій «Батьківщина» та «Слуга народу».

7 депутатів є фізичними особами-підприємцями та найманими працівниками, що становить 13% від усіх депутатів Тернопільської райради. Найбільше депутатів-ФОПівців у фракції партії «Європейська солідарність» – 4 депутати, по 1 депутату серед депутатів від партій «Слуга народу», «Голосу» та «Радикальної партії О.Ляшка». Натомість жодного депутата-підприємця немає серед депутатів від партії «Свобода» , «За майбутнє» та «Батьківщина».

5 депутатів Тернопільської райради працюють в сільському господарстві, переважна більшість яких є керівниками приватних агропромислових підприємств. Найбільше, а саме 4 депутати-аграрії є серед депутатів фракції «За майбутнє» і 1 депутат із «Європейської солідарності».

Із 54 депутатів Тернопільської районної ради 3 депутатів є пенсіонерами. Також 2 депутати, згідно даних сайту ЦВК, вказали, що працюють в партійних організаціях, а саме по 1 депутату у фракції партій «Європейська солідарність» та «Слуга народу». Ще двоє депутатів, згідно вказаних відомостей на сайті ЦВК, тимчасово не працюють, всі із фракції партії «Батьківщина».

Як зазначив директор Центр суспільних досліджень «ПОЛІС» Ігор Процик: “Половина депутатського складу Тернопільської райради є працівниками бюджетних установ, держслужбовцями та працівниками органів місцевого самоврядування, що є досить високим, однак типовим показником у порівнянні з депутатським корпусом інших райрад теперішніх та попередніх скликань. Це свідчить більше про те, що в умовах реформи децентралізації переважно депутати-керівники бюджетних установ, які є на балансі Тернопільської райради, а також які раніше були на балансі вже ліквідованих райрад, які тепер мають перейти у власність територіальних громад, на території яких вони знаходяться, будуть намагатись зберегти свої установи, а отже відповідно свої робочі місця та робочі місця своїх підлеглих в умовах реорганізаційних процесів. Також не менш актуальним в цих процесах буде питання розподілу іншого комунального майна, яке є на балансі районної ради“

Нагадаємо, що за результатами виборів депутатів Тернопільської районної ради, які відбулись 25 жовтня 2020 року, було обрано 13 депутатів від місцевої організації партії «Європейська солідарність», 12 депутатів від місцевого осередку партії «Свобода», 9 депутатів обрано від партії «За майбутнє», по 5 депутатів від партій «Слуга народу»¸ «Батьківщина» , «Голос» та «Радикальна партія Олега Ляшка». Всього було обрано 54 депутати Тернопільської районної ради від семи місцевих організацій партій.