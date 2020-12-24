15:42 | 24.12.2020
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Вибори 2020 

Половина бюджетників, підприємці, освітяни: хто зайшов у депутати до тернопільської районної ради

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Аналітики Центру суспільних досліджень “ПОЛІС” проаналізували депутатський корпус Тернопільської районної ради 8 скликання за професійною ознакою, тобто посадою (заняттям), місцем роботи. Таке дослідження було здійснено згідно вказаних відомостей на сайті Центральної виборчої комісії.

❗Отже, серед 54 депутатів Тернопільської районної ради найбільше депутатів – рівно половина – 27 депутатів є керівниками та працівниками бюджетних (державних, комунальних) підприємств, державними службовцями, працівниками органів місцевого самоврядування, а також освітянами, медиками (переважно на керівних посадах).
🔹Зокрема держслужбовцями, працівниками ОМС, керівниками, працівниками бюджетних (державних, комунальних) підприємств є 17 депутатів, а це третина від усього депутатського складу (31%). Зокрема це є структурні підрозділи та комунальні установи Тернопільської обласної, районних та міської рад. Найбільше держслужбовців та працівників ОМС представлені у фракції партії «Свобода» – 8 депутатів, найменше – по 1 депутату у фракціях партій «Батьківщина» та «Голос». Жодного депутата, який є держслужбовцем чи працівником ОМС немає серед депутатів від партії «За майбутнє».
🔸7 депутатів-освітян є серед всього депутатського корпусу Тернопільської районної ради, що становить 13%. Переважно вони працюють в закладах вищої, загальної середньої та позашкільної освіти. Найбільше депутатів-освітян серед депутатів від партії «За майбутнє» – 3 депутати, 2 депутатів у фракції партії «Свобода» та по 1 депутату серед депутатів від партій «Слуга народу» та «Голос». Жодного депутата, який є працівником закладів освіти немає серед депутатів «Європейської солідарності», «Батьківщини» та «Радикальної партії О.Ляшка»
❗Серед всіх депутатів Тернопільської районної ради є лише 3 депутатів-медиків, які працюють в закладах охорони здоров’я комунальної форми власності переважно на керівних посадах, що становить 6% від усього складу. Зокрема по 1 депутату-медику є серед депутатів від партій «Європейська солідарність», «За майбутнє» та «Батьківщина».
❗20 депутатів Тернопільської районної ради працюють в приватному секторі, тобто в приватних підприємствах, ТОВ (переважно на керівних посадах), є фізичними особами-підприємцями або найманими працівниками, що становить 37% від загального складу Тернопільської райради. Зокрема 8 депутатів працюють на керівних посадах в товариствах з обмеженою відповідальністю або приватних підприємствах , а це 15% від усіх депутатів. Найбільше таких депутатів – 3 депутати у фракції партій «Європейська солідарність» , найменше – по 1 депутату – серед депутатів від партій «Свобода», «За майбутнє» та «Радикальної партії О.Ляшка» Жодного такого депутата немає серед депутатів з партій «Батьківщина» та «Слуга народу».
🔹7 депутатів є фізичними особами-підприємцями та найманими працівниками, що становить 13% від усіх депутатів Тернопільської райради. Найбільше депутатів-ФОПівців у фракції партії «Європейська солідарність» – 4 депутати, по 1 депутату серед депутатів від партій «Слуга народу», «Голосу» та «Радикальної партії О.Ляшка». Натомість жодного депутата-підприємця немає серед депутатів від партії «Свобода» , «За майбутнє» та «Батьківщина».
🔸5 депутатів Тернопільської райради працюють в сільському господарстві, переважна більшість яких є керівниками приватних агропромислових підприємств. Найбільше, а саме 4 депутати-аграрії є серед депутатів фракції «За майбутнє» і 1 депутат із «Європейської солідарності».
🔹Із 54 депутатів Тернопільської районної ради 3 депутатів є пенсіонерами. Також 2 депутати, згідно даних сайту ЦВК, вказали, що працюють в партійних організаціях, а саме по 1 депутату у фракції партій «Європейська солідарність» та «Слуга народу». Ще двоє депутатів, згідно вказаних відомостей на сайті ЦВК, тимчасово не працюють, всі із фракції партії «Батьківщина».
📢Як зазначив директор Центр суспільних досліджень «ПОЛІС» Ігор Процик: “Половина депутатського складу Тернопільської райради є працівниками бюджетних установ, держслужбовцями та працівниками органів місцевого самоврядування, що є досить високим, однак типовим показником у порівнянні з депутатським корпусом інших райрад теперішніх та попередніх скликань. Це свідчить більше про те, що в умовах реформи децентралізації переважно депутати-керівники бюджетних установ, які є на балансі Тернопільської райради, а також які раніше були на балансі вже ліквідованих райрад, які тепер мають перейти у власність територіальних громад, на території яких вони знаходяться, будуть намагатись зберегти свої установи, а отже відповідно свої робочі місця та робочі місця своїх підлеглих в умовах реорганізаційних процесів. Також не менш актуальним в цих процесах буде питання розподілу іншого комунального майна, яке є на балансі районної ради“

🔸Нагадаємо, що за результатами виборів депутатів Тернопільської районної ради, які відбулись 25 жовтня 2020 року, було обрано 13 депутатів від місцевої організації партії «Європейська солідарність», 12 депутатів від місцевого осередку партії «Свобода», 9 депутатів обрано від партії «За майбутнє», по 5 депутатів від партій «Слуга народу»¸ «Батьківщина» , «Голос» та «Радикальна партія Олега Ляшка». Всього було обрано 54 депутати Тернопільської районної ради від семи місцевих організацій партій.

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