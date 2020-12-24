Скарбниця Тернополя отримає майже 1,9 млн грн завдяки «чужим» дітям

Гроші від Підгороднянської і Байковецької сільських рад, а також – від Великоберезовицької селищної ради незабаром поповнять скарбницю Тернополя, – пише Терен.

Відразу кілька питань про міжбюджетні трансферти представила на сесії Тернопільської міської ради начальниця міського управління освіти і науки Ольга Похиляк. Частина проектів стосувалася ще 2020 року, решта – наступного.

Зокрема, типовий міжбюджетний трансферт із Байковецькою сільською радою депутатам запропонували оформити на 2021 рік. Це – гроші за отримання дітьми, які зареєстровані у Байковецькій сільській об’єднаній територіальній громаді, освітніх послуг у тернопільських дошкільних навчальних закладах. Йшлося про суму – 1 млн 540 тис. 430 грн. Такий обсяг видатків визначили, виходячи із фінансового нормативу на одну дитину, затвердженого Тернопільською міською радою.

Нагадаємо, сільський голова Анатолій Кулик і мер Сергій Надал такий документ підписують вже не вперше. Схожа ситуація із затвердженням договору про міжбюджетний трансферт на 2020 рік із Підгороднянською сільською радою. І вказані у рішенні 53 тис. 142 грн – це також гроші за так званих «чужих» дітей у міських садочках. Зауважимо, ці кошти сусідня громада мусить перевести на рахунок загального фонду бюджету Тернопільської міської територіальної громади не пізніше 25 грудня 2020 р.

Міжбюджетний трансферт на 2020 рік із Великоберезовицькою селищною радою – теж на 2020 рік і за «чужих» дітей. Сума у даному випадку – 282 тис. 590,40 грн. Кошти отримає головний розпорядник коштів на фінансування тернопільських садочків. Причому договір, підписаний селищним головою Андрієм Галайком, діятиме лише до 31 грудня 2020 р.

Що цікаво, адвокат Ростислав Небельський, який уже кілька років «воює» у судах проти ініціативи Тернополя щодо вимоги оплати за дітей без міської реєстрації за перебування у тернопільських садочках, лише 7 грудня написав на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», що міська рада «у Верховному Суді програла справу про обмеження дітей у праві на отримання безоплатної дошкільної освіти». Мовляв, судді підтвердили, що такий крок є порушенням Конституції України.