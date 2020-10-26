Тернопільщина: спостерігача ОПОРИ не впустили на засідання ДВК, він викликав поліцію

Спостерігача ОПОРИ не допустили на підсумкове засідання дільничної виборчої комісії №611019 у місті Чорткові. Представник ОПОРИ викликав поліцію, а також написав скаргу до Чортківської міської територіальної виборчої комісії щодо неправомірних дій членів ДВК.

Спостерігач ОПОРИ близько 21 години прибув до ДВК № 611019. В приміщення ДВК його не впустили, не повідомивши причини. Цей факт мав ознаки порушення частини 8 статті 36 Виборчого кодексу України та статті 212-24 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тому спостерігач ОПОРИ викликав поліцію та написав відповідне пояснення. Окрім цього спостерігач ОПОРИ подав скаргу до Чортківської міської ТВК, із проханням визнати дії членів ДВК №611019 такими, що не відповідають вимогам виборчого законодавства, та зобов’язати ДВК допустити спостерігача на підсумкове засідання.

Відповідно до частини 8 статті 36 Виборчого кодексу України на засіданнях виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів чи в день повторного голосування у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише члени Центральної виборчої комісії, працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців, посадові особи відповідного територіального та регіонального представництва Центральної виборчої комісії, члени виборчих комісій вищого рівня, кандидати на відповідних виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій (організацій партій) – суб’єктів відповідного виборчого процесу, офіційні спостерігачі від кандидатів, партій (організацій партій) (не більше однієї особи від одного кандидата, однієї партії (організації партії), офіційні спостерігачі від громадських організацій, які отримали дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах (не більше ніж двох осіб від однієї громадської організації), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Відповідно до статті 212-24 Кодексу України про адміністративні правопорушення перешкоджання здійсненню виборцем, учасником референдуму свого виборчого права або права брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності іншого суб’єкта виборчого процесу, процесу референдуму, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, члена виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена комісії з референдуму або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень чи здійсненні своїх прав – тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ольга Галушка, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області