Видужало 169 осіб, підтверджено 213 випадків зараження COVID-19 та одна смерть 26 жовтня у Тернопільській області

Станом на 26 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 19258 випадках діагноз лабораторно підтверджений (17905 випадків – дорослі, 1353 випадки – діти), з них 241 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужала 14241 особа.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 5163 (3776 одужало, 54 летальних, 1333 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 889 (738 одужало, 8 летальних, 143 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 925 (578 одужало, 16 летальних, 331 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 893 (716 одужало, 17 летальних, 160 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 882 (659 одужало, 12 летальних, 211 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 947 (639 одужало, 18 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 290 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 937 (723 одужало, 12 летальних, 202 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 488 (397 одужало, 3 летальних, 88 продовжують хворіти);

– Козівський район – 597 (444 одужало, 4 летальних, 149 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1202 (951 одужало, 18 летальних, 233 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 493 (423 одужало, 2 летальних, 68 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 790 (612 одужало, 10 летальних, 168 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 566 (423 одужало, 4 летальних, 139 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 228 (145 одужало, 3 летальних, 80 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 790 (520 одужало, 19 летальних, 251 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1538 (1138 одужало, 12 летальних, 388 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1343 (963 одужало, 14 летальних, 366 продовжують хворіти);

– Шумський район – 587 (396 одужало, 14 летальних, 177 продовжують хворіти);

За попередню добу:

видужало 169 осіб;

проведено 721 дослідження методом ПЛР;

підтверджено 213 випадків зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 1 летальний випадок: чоловік 83 р. м. Збараж.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (37 осіб)

Бережанський район (10 осіб):

• м. Бережани – 6

• с. Волощина – 1

• с. Лапшин – 1

• с. Нараїв – 1

• с. Рогачин – 1

Борщівський район (1 особа):

• с. Гермаківка – 1

Бучацький район (23 особи):

• м. Бучач – 11

• с. Соколів – 1

• с. Зелена – 1

• с. Трибухівці – 1

• с. Бобулинці – 1

• с. Підзамочок – 3

• с. Цвітова – 1

• с. Ліщанці – 1

• с. Переволока – 1

• с. Осівці – 2

Гусятинський район (9 осіб):

• смт Гусятин – 4

• с. Личківці – 2

• с. Новосілка – 1

• с. Васильківці – 1

• с. Самолусківці – 1

Заліщицький район (36 осіб):

• м. Заліщики – 11

• с. Угриньківці – 2

• с. Бедриківці – 2

• с. Дзвиняча – 2

• с. Мишків – 1

• смт Товсте – 1

• с. Рожанівка – 1

• с. Глушка – 1

• с. Поділля – 1

• с. Кошилівці – 1

• с. Торське – 2

• с. Лисівці – 2

• с. Зелений Гай – 1

• с. Бересток – 1

• с. Новосілка – 1

• с. Добрівляни – 4

• с. Шутроминці – 1

• с. Голігради – 1

Збаразький район (8 осіб):

• м. Збараж – 6

• с. Новий Роговець – 1

• с. Доброводи – 1

Зборівський район (4 особи):

• м. Зборів – 2

• смт Залізці – 2

Козівський район (4 особи):

• смт Козова – 2

• с. Конюхи – 1

• с. Олесине – 1

Кременецький район (15 осіб):

• м. Кременець – 9

• м. Почаїв – 2

• с. Катеринівка – 3

• с. Великі Млинівці – 1

️Лановецький район (5 осіб):

• м. Ланівці – 2

• с. Загірці – 1

• с. Юськівці – 2

Монастириський район (12 осіб):

• м. Монастириська – 7

• с. Горожанка – 2

• с. Григорів – 1

• с. Нова Гута – 1

• с. Ковалівка – 1

Підволочиський район (10 осіб):

• м. Скалат – 5

• с. Шельпаки – 1

• с. Остап’є – 4

Підгаєцький район (0 осіб)

Теребовлянський район (3 особи):

• с. Струсів – 2

• с. Маловоди – 1

Тернопільський район (17 осіб):

• с. Байківці – 1

• с. Настасів – 1

• с. Малий Ходачків – 1

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Великі Гаї – 7

• смт Великі Бірки – 1

• с. Петриків – 1

• с. Острів – 1

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Плотича – 1

• с. Чистилів – 1

Чортківський район (19 осіб):

• м. Чортків – 10

• с. Біла – 3

• смт Заводське – 2

• с. Улашківці – 1

• с. Переходи – 1

• с. Ягільниця – 2

Шумський район (0 осіб)