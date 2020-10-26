Видужало 169 осіб, підтверджено 213 випадків зараження COVID-19 та одна смерть 26 жовтня у Тернопільській області
Станом на 26 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 19258 випадках діагноз лабораторно підтверджений (17905 випадків – дорослі, 1353 випадки – діти), з них 241 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужала 14241 особа.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 5163 (3776 одужало, 54 летальних, 1333 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 889 (738 одужало, 8 летальних, 143 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 925 (578 одужало, 16 летальних, 331 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 893 (716 одужало, 17 летальних, 160 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 882 (659 одужало, 12 летальних, 211 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 947 (639 одужало, 18 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 290 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 937 (723 одужало, 12 летальних, 202 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 488 (397 одужало, 3 летальних, 88 продовжують хворіти);
– Козівський район – 597 (444 одужало, 4 летальних, 149 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1202 (951 одужало, 18 летальних, 233 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 493 (423 одужало, 2 летальних, 68 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 790 (612 одужало, 10 летальних, 168 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 566 (423 одужало, 4 летальних, 139 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 228 (145 одужало, 3 летальних, 80 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 790 (520 одужало, 19 летальних, 251 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1538 (1138 одужало, 12 летальних, 388 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1343 (963 одужало, 14 летальних, 366 продовжують хворіти);
– Шумський район – 587 (396 одужало, 14 летальних, 177 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 169 осіб;
проведено 721 дослідження методом ПЛР;
підтверджено 213 випадків зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 1 летальний випадок: чоловік 83 р. м. Збараж.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (37 осіб)
Бережанський район (10 осіб):
• м. Бережани – 6
• с. Волощина – 1
• с. Лапшин – 1
• с. Нараїв – 1
• с. Рогачин – 1
Борщівський район (1 особа):
• с. Гермаківка – 1
Бучацький район (23 особи):
• м. Бучач – 11
• с. Соколів – 1
• с. Зелена – 1
• с. Трибухівці – 1
• с. Бобулинці – 1
• с. Підзамочок – 3
• с. Цвітова – 1
• с. Ліщанці – 1
• с. Переволока – 1
• с. Осівці – 2
Гусятинський район (9 осіб):
• смт Гусятин – 4
• с. Личківці – 2
• с. Новосілка – 1
• с. Васильківці – 1
• с. Самолусківці – 1
Заліщицький район (36 осіб):
• м. Заліщики – 11
• с. Угриньківці – 2
• с. Бедриківці – 2
• с. Дзвиняча – 2
• с. Мишків – 1
• смт Товсте – 1
• с. Рожанівка – 1
• с. Глушка – 1
• с. Поділля – 1
• с. Кошилівці – 1
• с. Торське – 2
• с. Лисівці – 2
• с. Зелений Гай – 1
• с. Бересток – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Добрівляни – 4
• с. Шутроминці – 1
• с. Голігради – 1
Збаразький район (8 осіб):
• м. Збараж – 6
• с. Новий Роговець – 1
• с. Доброводи – 1
Зборівський район (4 особи):
• м. Зборів – 2
• смт Залізці – 2
Козівський район (4 особи):
• смт Козова – 2
• с. Конюхи – 1
• с. Олесине – 1
Кременецький район (15 осіб):
• м. Кременець – 9
• м. Почаїв – 2
• с. Катеринівка – 3
• с. Великі Млинівці – 1
️Лановецький район (5 осіб):
• м. Ланівці – 2
• с. Загірці – 1
• с. Юськівці – 2
️Монастириський район (12 осіб):
• м. Монастириська – 7
• с. Горожанка – 2
• с. Григорів – 1
• с. Нова Гута – 1
• с. Ковалівка – 1
Підволочиський район (10 осіб):
• м. Скалат – 5
• с. Шельпаки – 1
• с. Остап’є – 4
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (3 особи):
• с. Струсів – 2
• с. Маловоди – 1
Тернопільський район (17 осіб):
• с. Байківці – 1
• с. Настасів – 1
• с. Малий Ходачків – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Великі Гаї – 7
• смт Великі Бірки – 1
• с. Петриків – 1
• с. Острів – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Плотича – 1
• с. Чистилів – 1
️Чортківський район (19 осіб):
• м. Чортків – 10
• с. Біла – 3
• смт Заводське – 2
• с. Улашківці – 1
• с. Переходи – 1
• с. Ягільниця – 2
Шумський район (0 осіб)