З’явилися нові партії, які можуть бути альтернативою діючій владі, — Олександр Філь пояснив, чому не підтримує на виборах Сергія Надала

Відомий громадський діяч, голова ГО «Екоальянс» Олександр Філь оприлюднив заяву, в якій пояснив чому він не підтримує на виборах Сергія Надала.



Перед виборами усі вирішують за кого голосувати, як обрати того, хто не зрадить інтересам громади. Тому я вирішив визначитись для себе та надати відповідь на питання – чому я не буду голосувати за Надала на посаду міського голови Тернополя.



Головним для кожного мешканця Тернополя є умови комфортного проживання. До цього поняття відносяться:





• чисте повітря;

• затишок;

• наявність парків, скверів, квітників;

• відкриті простори і місця відпочинку;

• добре транспортне сполучення;

• збалансоване будівництво.



Також невід’ємними умовами комфортного проживання є впевненість людей у відсутності загроз для здоров’я від екологічних чинників. Головним чинником того є інформація про стан екологічного середовища міста, мікрорайонів.



Мушу пояснити, що ремонт та облаштування прибудинкових територій відбувається за рахунок збільшення бюджету міста більше як у 5 разів внаслідок проведення реформ децентралізації влади. У тому немає заслуг пана Надала. Це робиться кошти суттєво більшого бюджету міста, тобто за кошти громади.



Я категорично проти повторного обрання Сергія Надала міським головою, тому що під його керівництвом:



Споруджуються торф’яні котельні, які отруюють повітря міста, несуть шкоду здоров’ю – викликають серцево-судинні, онкологічні захворювання, особливо впливаючи на дітей. У квартирах неможливо відкрити вікна через сморід.



Забудовуються парки ім. Т.Г.Шевченка, «Національного Відродження», «Топільче», «Загребелля».



Відбувається комерційне будівництво у парку «Національного відродження» готелю чи то «спортивної академії».



Масово забудовуються зелені зони, прибудинкові території, газони.



Безперервно ущільнюється забудова центральної частини міста, району центрального ринку, що призвело до транспортного колапсу – величезних черг транспорту, забруднення повітря та затоплень після кожного посереднього дощу.



Прийнято вкрай хибний генеральний план міста, який дозволив забудовувати зелені зелені та центральну частину міста.



Повністю відсутня інформація про екологічний стан міста, що не дає можливості людям орієнтуватися у ситуації та приймати рішення щодо місця проживання, можливості знаходження у загазованій центральній частині міста, особливо дітям.



Необґрунтовано видаляється велика кількість дерев.

Не проводиться інвентаризація зелених насаджень, що дозволяє їх знищення без контролю й відповідальності.



Не виконувалась «Комплексна програма розвитку водосховища «Тернопільський став» на 2017- 2019 роки, що призвело до цвітіння води головної водойми міста та погіршення її екологічного стану.



Вважаю, що багато з цих пунктів є не просто невиконання своїх обіцянок, а злочинами проти громади Тернополя.



Передвиборчий процес показав, що з’явилися нові партії, які можуть бути альтернативою діючій владі. До таких команд я відношу «Сила Людей». У її лавах є багато гідних кандидатів, яким я довіряю. Тому я їх підтримую та допомагаю.

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