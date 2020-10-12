Критично не вистачає волонтерів по догляду за хворими COVID-19, – Борщівська лікарня волає про допомогу

У зв’язку із важкою епідеміологічною ситуацією в районі КНП “Борщівська районна лікарня” звертається до усіх небайдужих за волонтерською допомогою по догляду за хворими.

На даний час на стаціонарному лікуванні перебуває 64 особи з діагнозом COVID-19. Під підозрою – 10 осіб. З діагнозом пневмонія – 87 осіб.

На жаль, нам критично не вистачає людей (волонтерів), які готові вкладати свій час у вирішення проблеми боротьби з епідемією коронавірусу. Більшість хворих потребують круглодобового догляду. Ми зі своєї сторони забезпечемо вас всіма необхідними засобами індивідуального захисту, а наш медперсонал надасть вам кваліфіковане роз’яснення , щодо допомоги хворим – облаштування життєвого простору, способи заміни натільної та постільної білизни, підгузків, техніка та способи переміщення осіб, які користуються допоміжними засобами пересування, догляд за тілом хворого, – йдеться у проханні лікарні.

Ми віримо, що серед вас є небайдужі люди, які готові вникнути в нашу проблему. Будемо дуже вдячні всім, хто відгукнеться на наше прохання!!!