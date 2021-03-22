На Тернопільщині сталась смертельна ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 березня на автодорозі М-19, поблизу сел. Підволочиськ. Близько 22.30 годин, водій автомобіля «Merсedes-Benz» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажним автомобілем «MAN».

Внаслідок аварії травмувались водій та пасажир легкового автомобіля. На жаль, 53-річний водій, місцевий житель, від отриманих травм помер на місці ДТП. 43-річного пасажира, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій грудної клітини» госпіталізували в Підволочиську лікарню.