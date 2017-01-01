Нетрадиційні рецепти традиційного новорічного салату «Олів’є»
Хоча назву ця страва має французьку, та прижилась вона саме в країнах колишнього Радянського союзу (а, можливо, й не у всіх). Принаймні назва точно притаманна тільки цим краям. Адже закордоном “Олів’є” більше знають як “Російський”, “М’ясний” або “Картопляний салат”.
Насправді пояснення цьому дивному явищу дуже просте: десь всередині 19 століття у Москві жив такий собі Люсьєн Олів’є – шеф-кухар, який мав ресторанчик французької кухні. Вважається, що саме він і створив традиційний новорічний салат. Хоча його оригінальний рецепт досить сильно відрізнявся від пізнішого радянського варіанту, який і дійшов до наших часів. Та ми сьогодні не про історію говоритимемо.
Уявити святковий стіл без “Олів’є” просто не можливо, це як святкувати Новий рік без ялинки чи подарунків – точно чогось не вистачатиме. Але якщо вас вже трохи втомила рутина і ви хочете якихось змін, ось вам кілька цікавих та нетрадиційних рецептів традиційного салату.
Солодкий “Олів’є”
Інгредієнти:
- Консервовані тропічні фрукти – 1 банка;
- Яблуко – 1 шт;
- Селера – 1-2 стебла;
- Ванільний цукор – за смаком4
- Сметана.
Спосіб приготування:
Консервовані фрукти нарізаємо невеликими кубиками, як на “Олів’є”. Вирізаємо з яблука серединку і нарізаємо так само (шкірку не обчищаємо). Нарізаємо також стебла селери. Все змішуємо, додавши ванільний цукор і сметану.
Салат “Олів’є” по-східному
Інгредієнти:
- Крабове м’ясо – 200 г;
- Картопля – 4 шт.;
- Морква – 2 шт.;
- Яйце – 2 шт.;
- Огірок – 1 шт.;
- Майонез – 250 г;
- Сіль – за смаком.
Спосіб приготування:
Картоплю, моркву і яйця варимо окремо, охолоджуємо, нарізаємо кубиками. Крабове м’ясо нарізаємо шматочками. Підготовлені інгредієнти змішуємо, солимо, заправляємо майонезом.
“Олів’є” з раковими шийками
Інгредієнти:
- Ракові шийки у власному соку – 200 г (1 банка);
- Кальмари в олії – 200 г (1 банка);
- Зелений горох – 0,5 банки;
- Зелене яблуко – 1 шт.;
- Морква відварена – 2 шт.;
- Картопля відварена – 2 шт.4;
- Маслини – 10-15 шт.;
- Крабові палички – 100 г;
- Зелена цибуля – за смаком
- Майонез – 150 г.
Спосіб приготування:
Всі інгредієнти ріжемо кубиками. Маслини – навпіл. Заправляємо майонезом. Викладаємо на тарілку.
“Олів’є” з креветками
Інгредієнти:
- Заморожені очищені креветки – 200 г;
- Картопля відварена – 1-2 шт.;
- Яйця – 1-2 шт.;
- Морква – 1 шт.;
- Консервований горох – 50 г;
- Свіжоморожений і відварений горох – 50 г;
- Каперси – 1 ст. л.;
- Корнішони – 6-8 шт.;
- Цибуля – 1 шт.;
- Зелень – за смаком;
- Майонез або суміш майонезу зі сметаною.
Спосіб приготування:
Креветки відварюємо і охолоджуємо. Моркву, картоплю, корнішони, яйця, цибулю нарізаємо кубиками. Все змішуємо, додаємо каперси, обидва види горошку, зелень за бажанням. Все змішуємо з майонезом, перчимо і, якщо потрібно, солимо.
“Олів’є” в сирних тарталетках
Інгредієнти:
- Шинка – 250 г;
- Горошок – 0,5 банки;
- Картопля – 4 шт.;
- Яйця – 4 шт.;
- Морква – 0,5 шт.;
- Огірок солоний – 2 шт.;
- Цибуля ріпчаста – 0,5 шт.;
- Маслини – 0,5 банки;
- Перепелині яйця – 2 шт.;
- Петрушка;
- Майонез;
- Сіль, перець;
- Гірчиця – 2 ст. л.;
- Паприка – 1 ч. л.;
- Сирні тарталетки – 10 шт.
Спосіб приготування:
Яйця, моркву, картоплю відварюємо, чистимо і нарізаємо кубиками, змішуємо з порізаними кубиками огірками і цибулею, додаємо горошок. Для заправки змішуємо майонез, гірчицю, паприку, сіль, перець. Заправляємо салат, розмішуємо і розкладаємо в тарталетки. Можна прикрасити квітами з маслин і моркви, перепелиних яєць і горошку.
“Олів’є” для сироїдів
Інгредієнти:
- Батат – 1 шт.;
- Корінь селери – 250 г;
- Огірки солоні – 3 шт.;
- Цибуля – 1 шт.;
- Олія оливкова – 5 ст. л.;
- Кеш’ю (сирий) – 150 г;
- Фініки – 3 шт.;
- Часник – 2 зубчики;
- Сік лимонний – 40 г;
- Сіль морська – за смаком.
Спосіб приготування:
Батат, корінь селери, огірки і цибулю ріжемо кубиками. Потім з решти інгредієнтів готуємо майонез “для сироїда”. Подрібнюємо кеш’ю в блендері або комбайні. Дрібно ріжемо часник і фініки. Змішуємо кеш’ю, часник, фініки з лимонним соком і олією. При необхідності додаємо підсолоджувач (мед, агаву, стевію) і сіль. Нарізані овочі змішуємо з отриманим майонезом.
“Олів’є” з макаронами
Інгредієнти:
- Макарони – 300 г;
- Яйце куряче – 4 шт.;
- Огірки – 150 г;
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- Сіль – за смаком;
- Майонез – за смаком;
- Ковбаса докторська – 250 г;
- Зелений горошок консервований – 350 г;
- Морква – 2 шт.
Спосіб приготування:
Макарони і моркву відварюємо до готовності. Охолоджуємо. Цибулю дрібно нарізаємо. Ковбасу ріжемо кубиками. Моркву чистимо, і теж нарізаємо кубиками. Зварені яйця та огірки дрібно краємо. Змішуємо макарони, ковбасу, цибулю, горошок, яйця, огірки, моркву, солимо. Заправляємо майонезом.
“Олів’є” дієтичний
Інгредієнти:
- Картопля – 2 шт.;
- Морква – 1 шт.;
- Зелений горошок консервований – 1 банка;
- Яйце куряче – 3 шт.;
- Яблука кислі – 1 шт.;
- Грудка куряча – 200 г;
- Огірки мариновані – 200 г;
- Йогурт натуральний – 200 г;
- Лимони – за смаком;
- Сіль – за смаком;
- Перець чорний мелений – за смаком;
- Петрушка рубана – за смаком.
Спосіб приготування:
Відварюємо курячі грудки. Нарізаємо м’ясо невеликими кубиками або соломкою. Картоплю і моркву відварюємо, очищаємо і нарізаємо кубиками. Яйця відварюємо, очищаємо. Для салату використовуємо 1 яйце з жовтком і два білки. Яблуко очищаємо від насіння і шкірки і теж нарізаємо кубиками. Щоб яблуко не потемніло, заливаємо його соком лимона. Всі інгредієнти змішуємо, додаємо горошок, солимо, перчимо і заправляємо не солодким йогуртом або нежирною сметаною. Любителі цибулі можуть нарізати в салат трохи ріпчастої – так салат вийде пікантним. Готову страву посипаємо дрібно нарізаною зеленню петрушкою.
“Олів’є” з рисом
Інгредієнти:
- Яловичина – 150 г;
- Рис – 100 г;
- Сир – 100 г;
- Зелений горошок консервований – 100 г;
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- Яйце куряче – 4 шт.;
- Сіль – за смаком;
- Майонез – 200 г;
Спосіб приготування:
М’ясо миємо, відварюємо, охолоджуємо і дрібно нарізаємо. Відварюємо рис в підсоленій воді, відкидаємо на друшляк і охолоджуємо. Сир тремо на тертці. Цибулю нарізаємо тонкими кільцями. Яйця варимо, охолоджуємо і чистимо. Дрібнимо. Вкладаємо інгредієнти шарами: 1-й шар – м’ясо, 2-й шар – рис, 3-й шар – горошок, 4-й шар – цибуля, 5-й шар – яйце, 6-й шар – майонез, 7 й шар – сир.
“Олів’є” вегетаріанський
Інгредієнти:
- Кеш’ю – 1 стакан;
- Огірки – 2 шт.;
- Зелений горошок консервований – 1 банка;
- Авокадо – 2 шт.;
- Морква – 1 шт.;
- Стебло селери -2 шт.;
Спосіб приготування:
Дрібно нарізаємо огірки та моркву, додаємо горошок і авокадо, нарізане кубиками. Окремо готуємо майонез: заливаємо 1 стакан кеш’ю водою на 1 годину (можна використовувати насіння соняшника). Потім у блендері подрібнюємо кеш’ю (насіння), додавши трохи води, щоб отримати консистенцію сметани. Додаємо за смаком порошок гірчиці, лимон, мелений перець і сіль.
“Олів’є” з морським коктейлем
Інгредієнти:
- Коктейль з морепродуктів – 400 г;
- Огірки солоні – 4 шт.;
- Яйце куряче – 7 шт.;
- Картопля – 5 шт.;
- Зелений горошок консервований – ½ банки;
- Майонез домашній – за смаком;
- Морква – 4 шт.;
- Лимон – 1 шт.;
- Сіль – за смаком;
Спосіб приготування:
Морський коктейль обсмажуємо на невеликій кількості рослинної олії 3-5 хвилин до готовності. Охолоджуємо. Всі інші інгредієнти нарізаємо кубиками (попередньо зваривши). Змішуємо все у великій мисці, заправляємо майонезом, збитим з лимонним соком. Даємо настоятися в холодильнику 20 хвилин.
“Олів’є” з шинкою і ананасом
Інгредієнти:
- Курка – 200 г;
- Шинка – 100 г;
- Сіль – за смаком;
- Картопля – 200 г;
- Ананас – 100 г;
- Морква – 1 шт.;
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- Перець чорний мелений – за смаком4
- Майонез – 100 г;
Спосіб приготування:
Курку відварюємо в підсоленій воді, охолоджуємо і дрібно нарізаємо. Шинку нарізаємо кубиками. Картоплю і моркву відварюємо, очищаємо і ріжемо на маленькі кубики. Ананас очищаємо і дрібно нарізаємо. Цибулю дрібнимо і обдаємо окропом. Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо майонезом, солимо, перчимо.
Рибний “Олів’є”
Інгредієнти:
- Картопля – 200 г;
- Морква – 1 шт.;
- Скумбрія копчена – 1 шт.;
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- Зелений горошок консервований – 100 г;
- Яблука – 1 шт.;
- Сіль – за смаком;
- Майонез – 100 г;
- Перець чорний мелений – за смаком;
- Зелень – 50 г;
Спосіб приготування:
Відварюємо картоплю і моркву, нарізаємо кубиками. Копчену скумбрію очищаємо і розбираємо на невеликі шматочки. Цибулю дрібнимо. Зелений горошок миємо і сушимо. Яблука без шкірки нарізаємо кубиками. Всі інгредієнти перемішуємо і заправляємо салат майонезом. Солимо, перчимо і посипаємо рубаною зеленню. Подаємо охолодженим.
“Олів’є” з рябчиками та ікрою
Інгредієнти:
- Рябчик – 2 шт.;
- Язик телячий – 1 шт.;
- Ікра чорна – 100 г;
- Раки – 25 шт.;
- Пікулі – ½ банки;
- Огірки – 2 шт.;
- Яйце перепелине – 10 шт.;
- Каперси мариновані – 80 г;
- Провансаль – ½ банки;
Спосіб приготування:
Рябчиків смажимо і нарізаємо. Язик відварюємо і нарізаємо однаковими шматочками. Додаємо м’ясо відварних раків, кубики з пікулі, рубані яйця і огірки. Акуратно перемішуємо інгредієнти, викладаємо їх в салатницю, додаємо соус Кабуль, каперси, ікру, соус провансаль. При подачі прикрашаємо салат ікрою.
Низькокалорійний “Олів’є”
Інгредієнти:
- Перець чорний мелений – за смаком;
- Білокачанна капуста – 300 г;
- Оцет яблучний – 5 г;
- Цибуля зелена – 20 г;
- Соус соєвий – 10 г;
- Огірки мариновані – 100 г;
- Зелений горошок консервований – 100 г;
- Сметана 20% – 50 г;
- Огірки – 50 г;
- Гірчиця столова – 1 чайна ложка;
Спосіб приготування:
Капусту нарізаємо, огірки ріжемо кубиками. Подрібнюємо цибулю. Робимо соус (майже майонез), змішуючи сметану, гірчицю, оцет, перець, соєвий соус. Перемішуємо інгредієнти слату, заправляємо приготовленим соусом.
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