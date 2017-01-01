Нетрадиційні рецепти традиційного новорічного салату «Олів’є»

Хоча назву ця страва має французьку, та прижилась вона саме в країнах колишнього Радянського союзу (а, можливо, й не у всіх). Принаймні назва точно притаманна тільки цим краям. Адже закордоном “Олів’є” більше знають як “Російський”, “М’ясний” або “Картопляний салат”.

Насправді пояснення цьому дивному явищу дуже просте: десь всередині 19 століття у Москві жив такий собі Люсьєн Олів’є – шеф-кухар, який мав ресторанчик французької кухні. Вважається, що саме він і створив традиційний новорічний салат. Хоча його оригінальний рецепт досить сильно відрізнявся від пізнішого радянського варіанту, який і дійшов до наших часів. Та ми сьогодні не про історію говоритимемо.

Уявити святковий стіл без “Олів’є” просто не можливо, це як святкувати Новий рік без ялинки чи подарунків – точно чогось не вистачатиме. Але якщо вас вже трохи втомила рутина і ви хочете якихось змін, ось вам кілька цікавих та нетрадиційних рецептів традиційного салату.

Солодкий “Олів’є”

Інгредієнти:

Консервовані тропічні фрукти – 1 банка;

Яблуко – 1 шт;

Селера – 1-2 стебла;

Ванільний цукор – за смаком4

Сметана.

Спосіб приготування:

Консервовані фрукти нарізаємо невеликими кубиками, як на “Олів’є”. Вирізаємо з яблука серединку і нарізаємо так само (шкірку не обчищаємо). Нарізаємо також стебла селери. Все змішуємо, додавши ванільний цукор і сметану.

Салат “Олів’є” по-східному

Інгредієнти:

Крабове м’ясо – 200 г;

Картопля – 4 шт.;

Морква – 2 шт.;

Яйце – 2 шт.;

Огірок – 1 шт.;

Майонез – 250 г;

Сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю, моркву і яйця варимо окремо, охолоджуємо, нарізаємо кубиками. Крабове м’ясо нарізаємо шматочками. Підготовлені інгредієнти змішуємо, солимо, заправляємо майонезом.

“Олів’є” з раковими шийками

Інгредієнти:

Ракові шийки у власному соку – 200 г (1 банка);

Кальмари в олії – 200 г (1 банка);

Зелений горох – 0,5 банки;

Зелене яблуко – 1 шт.;

Морква відварена – 2 шт.;

Картопля відварена – 2 шт.4;

Маслини – 10-15 шт.;

Крабові палички – 100 г;

Зелена цибуля – за смаком

Майонез – 150 г.

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти ріжемо кубиками. Маслини – навпіл. Заправляємо майонезом. Викладаємо на тарілку.

“Олів’є” з креветками

Інгредієнти:

Заморожені очищені креветки – 200 г;

Картопля відварена – 1-2 шт.;

Яйця – 1-2 шт.;

Морква – 1 шт.;

Консервований горох – 50 г;

Свіжоморожений і відварений горох – 50 г;

Каперси – 1 ст. л.;

Корнішони – 6-8 шт.;

Цибуля – 1 шт.;

Зелень – за смаком;

Майонез або суміш майонезу зі сметаною.

Спосіб приготування:

Креветки відварюємо і охолоджуємо. Моркву, картоплю, корнішони, яйця, цибулю нарізаємо кубиками. Все змішуємо, додаємо каперси, обидва види горошку, зелень за бажанням. Все змішуємо з майонезом, перчимо і, якщо потрібно, солимо.

“Олів’є” в сирних тарталетках

Інгредієнти:

Шинка – 250 г;

Горошок – 0,5 банки;

Картопля – 4 шт.;

Яйця – 4 шт.;

Морква – 0,5 шт.;

Огірок солоний – 2 шт.;

Цибуля ріпчаста – 0,5 шт.;

Маслини – 0,5 банки;

Перепелині яйця – 2 шт.;

Петрушка;

Майонез;

Сіль, перець;

Гірчиця – 2 ст. л.;

Паприка – 1 ч. л.;

Сирні тарталетки – 10 шт.

Спосіб приготування:

Яйця, моркву, картоплю відварюємо, чистимо і нарізаємо кубиками, змішуємо з порізаними кубиками огірками і цибулею, додаємо горошок. Для заправки змішуємо майонез, гірчицю, паприку, сіль, перець. Заправляємо салат, розмішуємо і розкладаємо в тарталетки. Можна прикрасити квітами з маслин і моркви, перепелиних яєць і горошку.

“Олів’є” для сироїдів

Інгредієнти:

Батат – 1 шт.;

Корінь селери – 250 г;

Огірки солоні – 3 шт.;

Цибуля – 1 шт.;

Олія оливкова – 5 ст. л.;

Кеш’ю (сирий) – 150 г;

Фініки – 3 шт.;

Часник – 2 зубчики;

Сік лимонний – 40 г;

Сіль морська – за смаком.

Спосіб приготування:

Батат, корінь селери, огірки і цибулю ріжемо кубиками. Потім з решти інгредієнтів готуємо майонез “для сироїда”. Подрібнюємо кеш’ю в блендері або комбайні. Дрібно ріжемо часник і фініки. Змішуємо кеш’ю, часник, фініки з лимонним соком і олією. При необхідності додаємо підсолоджувач (мед, агаву, стевію) і сіль. Нарізані овочі змішуємо з отриманим майонезом.

“Олів’є” з макаронами

Інгредієнти:

Макарони – 300 г;

Яйце куряче – 4 шт.;

Огірки – 150 г;

Цибуля ріпчаста – 1 шт.;

Сіль – за смаком;

Майонез – за смаком;

Ковбаса докторська – 250 г;

Зелений горошок консервований – 350 г;

Морква – 2 шт.

Спосіб приготування:

Макарони і моркву відварюємо до готовності. Охолоджуємо. Цибулю дрібно нарізаємо. Ковбасу ріжемо кубиками. Моркву чистимо, і теж нарізаємо кубиками. Зварені яйця та огірки дрібно краємо. Змішуємо макарони, ковбасу, цибулю, горошок, яйця, огірки, моркву, солимо. Заправляємо майонезом.

“Олів’є” дієтичний

Інгредієнти:

Картопля – 2 шт.;

Морква – 1 шт.;

Зелений горошок консервований – 1 банка;

Яйце куряче – 3 шт.;

Яблука кислі – 1 шт.;

Грудка куряча – 200 г;

Огірки мариновані – 200 г;

Йогурт натуральний – 200 г;

Лимони – за смаком;

Сіль – за смаком;

Перець чорний мелений – за смаком;

Петрушка рубана – за смаком.

Спосіб приготування:

Відварюємо курячі грудки. Нарізаємо м’ясо невеликими кубиками або соломкою. Картоплю і моркву відварюємо, очищаємо і нарізаємо кубиками. Яйця відварюємо, очищаємо. Для салату використовуємо 1 яйце з жовтком і два білки. Яблуко очищаємо від насіння і шкірки і теж нарізаємо кубиками. Щоб яблуко не потемніло, заливаємо його соком лимона. Всі інгредієнти змішуємо, додаємо горошок, солимо, перчимо і заправляємо не солодким йогуртом або нежирною сметаною. Любителі цибулі можуть нарізати в салат трохи ріпчастої – так салат вийде пікантним. Готову страву посипаємо дрібно нарізаною зеленню петрушкою.

“Олів’є” з рисом

Інгредієнти:

Яловичина – 150 г;

Рис – 100 г;

Сир – 100 г;

Зелений горошок консервований – 100 г;

Цибуля ріпчаста – 1 шт.;

Яйце куряче – 4 шт.;

Сіль – за смаком;

Майонез – 200 г;

Спосіб приготування:

М’ясо миємо, відварюємо, охолоджуємо і дрібно нарізаємо. Відварюємо рис в підсоленій воді, відкидаємо на друшляк і охолоджуємо. Сир тремо на тертці. Цибулю нарізаємо тонкими кільцями. Яйця варимо, охолоджуємо і чистимо. Дрібнимо. Вкладаємо інгредієнти шарами: 1-й шар – м’ясо, 2-й шар – рис, 3-й шар – горошок, 4-й шар – цибуля, 5-й шар – яйце, 6-й шар – майонез, 7 й шар – сир.

“Олів’є” вегетаріанський

Інгредієнти:

Кеш’ю – 1 стакан;

Огірки – 2 шт.;

Зелений горошок консервований – 1 банка;

Авокадо – 2 шт.;

Морква – 1 шт.;

Стебло селери -2 шт.;

Спосіб приготування:

Дрібно нарізаємо огірки та моркву, додаємо горошок і авокадо, нарізане кубиками. Окремо готуємо майонез: заливаємо 1 стакан кеш’ю водою на 1 годину (можна використовувати насіння соняшника). Потім у блендері подрібнюємо кеш’ю (насіння), додавши трохи води, щоб отримати консистенцію сметани. Додаємо за смаком порошок гірчиці, лимон, мелений перець і сіль.

“Олів’є” з морським коктейлем

Інгредієнти:

Коктейль з морепродуктів – 400 г;

Огірки солоні – 4 шт.;

Яйце куряче – 7 шт.;

Картопля – 5 шт.;

Зелений горошок консервований – ½ банки;

Майонез домашній – за смаком;

Морква – 4 шт.;

Лимон – 1 шт.;

Сіль – за смаком;

Спосіб приготування:

Морський коктейль обсмажуємо на невеликій кількості рослинної олії 3-5 хвилин до готовності. Охолоджуємо. Всі інші інгредієнти нарізаємо кубиками (попередньо зваривши). Змішуємо все у великій мисці, заправляємо майонезом, збитим з лимонним соком. Даємо настоятися в холодильнику 20 хвилин.

“Олів’є” з шинкою і ананасом

Інгредієнти:

Курка – 200 г;

Шинка – 100 г;

Сіль – за смаком;

Картопля – 200 г;

Ананас – 100 г;

Морква – 1 шт.;

Цибуля ріпчаста – 1 шт.;

Перець чорний мелений – за смаком4

Майонез – 100 г;

Спосіб приготування:

Курку відварюємо в підсоленій воді, охолоджуємо і дрібно нарізаємо. Шинку нарізаємо кубиками. Картоплю і моркву відварюємо, очищаємо і ріжемо на маленькі кубики. Ананас очищаємо і дрібно нарізаємо. Цибулю дрібнимо і обдаємо окропом. Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо майонезом, солимо, перчимо.

Рибний “Олів’є”

Інгредієнти:

Картопля – 200 г;

Морква – 1 шт.;

Скумбрія копчена – 1 шт.;

Цибуля ріпчаста – 1 шт.;

Зелений горошок консервований – 100 г;

Яблука – 1 шт.;

Сіль – за смаком;

Майонез – 100 г;

Перець чорний мелений – за смаком;

Зелень – 50 г;

Спосіб приготування:

Відварюємо картоплю і моркву, нарізаємо кубиками. Копчену скумбрію очищаємо і розбираємо на невеликі шматочки. Цибулю дрібнимо. Зелений горошок миємо і сушимо. Яблука без шкірки нарізаємо кубиками. Всі інгредієнти перемішуємо і заправляємо салат майонезом. Солимо, перчимо і посипаємо рубаною зеленню. Подаємо охолодженим.

“Олів’є” з рябчиками та ікрою

Інгредієнти:

Рябчик – 2 шт.;

Язик телячий – 1 шт.;

Ікра чорна – 100 г;

Раки – 25 шт.;

Пікулі – ½ банки;

Огірки – 2 шт.;

Яйце перепелине – 10 шт.;

Каперси мариновані – 80 г;

Провансаль – ½ банки;

Спосіб приготування:

Рябчиків смажимо і нарізаємо. Язик відварюємо і нарізаємо однаковими шматочками. Додаємо м’ясо відварних раків, кубики з пікулі, рубані яйця і огірки. Акуратно перемішуємо інгредієнти, викладаємо їх в салатницю, додаємо соус Кабуль, каперси, ікру, соус провансаль. При подачі прикрашаємо салат ікрою.

Низькокалорійний “Олів’є”

Інгредієнти:

Перець чорний мелений – за смаком;

Білокачанна капуста – 300 г;

Оцет яблучний – 5 г;

Цибуля зелена – 20 г;

Соус соєвий – 10 г;

Огірки мариновані – 100 г;

Зелений горошок консервований – 100 г;

Сметана 20% – 50 г;

Огірки – 50 г;

Гірчиця столова – 1 чайна ложка;

Спосіб приготування:

Капусту нарізаємо, огірки ріжемо кубиками. Подрібнюємо цибулю. Робимо соус (майже майонез), змішуючи сметану, гірчицю, оцет, перець, соєвий соус. Перемішуємо інгредієнти слату, заправляємо приготовленим соусом.

Ганна Пампушка