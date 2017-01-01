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Нетрадиційні рецепти традиційного новорічного салату «Олів’є»

Redaktor

Хоча назву ця страва має французьку, та прижилась вона саме в країнах колишнього Радянського союзу (а, можливо, й не у всіх). Принаймні назва точно притаманна тільки цим краям. Адже закордоном “Олів’є” більше знають як “Російський”, “М’ясний” або “Картопляний салат”.

Олів'є

Насправді пояснення цьому дивному явищу дуже просте: десь всередині 19 століття у Москві жив такий собі Люсьєн Олів’є – шеф-кухар, який мав ресторанчик французької кухні. Вважається, що саме він і створив традиційний новорічний салат. Хоча його оригінальний рецепт досить сильно відрізнявся від пізнішого радянського варіанту, який і дійшов до наших часів. Та ми сьогодні не про історію говоритимемо.

Уявити святковий стіл без “Олів’є” просто не можливо, це як святкувати Новий рік без ялинки чи подарунків – точно чогось не вистачатиме. Але якщо вас вже трохи втомила рутина і ви хочете якихось змін, ось вам кілька цікавих та нетрадиційних рецептів традиційного салату.

Солодкий “Олів’є”

солодке олів'є

Інгредієнти:

  • Консервовані тропічні фрукти – 1 банка;
  • Яблуко – 1 шт;
  • Селера – 1-2 стебла;
  • Ванільний цукор – за смаком4
  • Сметана.

Спосіб приготування:

Консервовані фрукти нарізаємо невеликими кубиками, як на “Олів’є”. Вирізаємо з яблука серединку і нарізаємо так само (шкірку не обчищаємо). Нарізаємо також стебла селери. Все змішуємо, додавши ванільний цукор і сметану.

Салат “Олів’є” по-східному

Олів'є

Інгредієнти:

  • Крабове м’ясо – 200 г;
  • Картопля – 4 шт.;
  • Морква – 2 шт.;
  • Яйце – 2 шт.;
  • Огірок – 1 шт.;
  • Майонез – 250 г;
  • Сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю, моркву і яйця варимо окремо, охолоджуємо, нарізаємо кубиками. Крабове м’ясо нарізаємо шматочками. Підготовлені інгредієнти змішуємо, солимо, заправляємо майонезом.

“Олів’є” з раковими шийками

рецепт салату олів'є

Інгредієнти:

  • Ракові шийки у власному соку – 200 г (1 банка);
  • Кальмари в олії – 200 г (1 банка);
  • Зелений горох – 0,5 банки;
  • Зелене яблуко – 1 шт.;
  • Морква відварена – 2 шт.;
  • Картопля відварена – 2 шт.4;
  • Маслини – 10-15 шт.;
  • Крабові палички – 100 г;
  • Зелена цибуля – за смаком
  • Майонез – 150 г.

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти ріжемо кубиками. Маслини – навпіл. Заправляємо майонезом. Викладаємо на тарілку.

“Олів’є” з креветками

олів'є з креветками

Інгредієнти:

  • Заморожені очищені креветки – 200 г;
  • Картопля відварена – 1-2 шт.;
  • Яйця – 1-2 шт.;
  • Морква – 1 шт.;
  • Консервований горох – 50 г;
  • Свіжоморожений і відварений горох – 50 г;
  • Каперси – 1 ст. л.;
  • Корнішони – 6-8 шт.;
  • Цибуля – 1 шт.;
  • Зелень – за смаком;
  • Майонез або суміш майонезу зі сметаною.

Спосіб приготування:

Креветки відварюємо і охолоджуємо. Моркву, картоплю, корнішони, яйця, цибулю нарізаємо кубиками. Все змішуємо, додаємо каперси, обидва види горошку, зелень за бажанням. Все змішуємо з майонезом, перчимо і, якщо потрібно, солимо.

“Олів’є” в сирних тарталетках

олів'є в тарталетках

Інгредієнти:

  • Шинка – 250 г;
  • Горошок – 0,5 банки;
  • Картопля – 4 шт.;
  • Яйця – 4 шт.;
  • Морква – 0,5 шт.;
  • Огірок солоний – 2 шт.;
  • Цибуля ріпчаста – 0,5 шт.;
  • Маслини – 0,5 банки;
  • Перепелині яйця – 2 шт.;
  • Петрушка;
  • Майонез;
  • Сіль, перець;
  • Гірчиця – 2 ст. л.;
  • Паприка – 1 ч. л.;
  • Сирні тарталетки – 10 шт.

Спосіб приготування:

Яйця, моркву, картоплю відварюємо, чистимо і нарізаємо кубиками, змішуємо з порізаними кубиками огірками і цибулею, додаємо горошок. Для заправки змішуємо майонез, гірчицю, паприку, сіль, перець. Заправляємо салат, розмішуємо і розкладаємо в тарталетки. Можна прикрасити квітами з маслин і моркви, перепелиних яєць і горошку.

“Олів’є” для сироїдів

Олів'є для сироїдів

Інгредієнти:

  • Батат – 1 шт.;
  • Корінь селери – 250 г;
  • Огірки солоні – 3 шт.;
  • Цибуля – 1 шт.;
  • Олія оливкова – 5 ст. л.;
  • Кеш’ю (сирий) – 150 г;
  • Фініки – 3 шт.;
  • Часник – 2 зубчики;
  • Сік лимонний – 40 г;
  • Сіль морська – за смаком.

Спосіб приготування:

Батат, корінь селери, огірки і цибулю ріжемо кубиками. Потім з решти інгредієнтів готуємо майонез “для сироїда”. Подрібнюємо кеш’ю в блендері або комбайні. Дрібно ріжемо часник і фініки. Змішуємо кеш’ю, часник, фініки з лимонним соком і олією. При необхідності додаємо підсолоджувач (мед, агаву, стевію) і сіль. Нарізані овочі змішуємо з отриманим майонезом.

“Олів’є” з макаронами

оригінальний рецепт Олів'є

Інгредієнти:

  • Макарони – 300 г;
  • Яйце куряче – 4 шт.;
  • Огірки – 150 г;
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • Сіль – за смаком;
  • Майонез – за смаком;
  • Ковбаса докторська – 250 г;
  • Зелений горошок консервований – 350 г;
  • Морква – 2 шт.

Спосіб приготування:

Макарони і моркву відварюємо до готовності. Охолоджуємо. Цибулю дрібно нарізаємо. Ковбасу ріжемо кубиками. Моркву чистимо, і теж нарізаємо кубиками. Зварені яйця та огірки дрібно краємо. Змішуємо макарони, ковбасу, цибулю, горошок, яйця, огірки, моркву, солимо. Заправляємо майонезом.

“Олів’є” дієтичний

дієтичний олів'є

Інгредієнти:

  • Картопля – 2 шт.;
  • Морква – 1 шт.;
  • Зелений горошок консервований – 1 банка;
  • Яйце куряче – 3 шт.;
  • Яблука кислі – 1 шт.;
  • Грудка куряча – 200 г;
  • Огірки мариновані – 200 г;
  • Йогурт натуральний – 200 г;
  • Лимони – за смаком;
  • Сіль – за смаком;
  • Перець чорний мелений – за смаком;
  • Петрушка рубана – за смаком.

Спосіб приготування:

Відварюємо курячі грудки. Нарізаємо м’ясо невеликими кубиками або соломкою. Картоплю і моркву відварюємо, очищаємо і нарізаємо кубиками. Яйця відварюємо, очищаємо. Для салату використовуємо 1 яйце з жовтком і два білки. Яблуко очищаємо від насіння і шкірки і теж нарізаємо кубиками. Щоб яблуко не потемніло, заливаємо його соком лимона. Всі інгредієнти змішуємо, додаємо горошок, солимо, перчимо і заправляємо не солодким йогуртом або нежирною сметаною. Любителі цибулі можуть нарізати в салат трохи ріпчастої – так салат вийде пікантним. Готову страву посипаємо дрібно нарізаною зеленню петрушкою.

“Олів’є” з рисом

рецепт салату Олів'є фото

Інгредієнти:

  • Яловичина – 150 г;
  • Рис – 100 г;
  • Сир – 100 г;
  • Зелений горошок консервований – 100 г;
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • Яйце куряче – 4 шт.;
  • Сіль – за смаком;
  • Майонез – 200 г;

Спосіб приготування:

М’ясо миємо, відварюємо, охолоджуємо і дрібно нарізаємо. Відварюємо рис в підсоленій воді, відкидаємо на друшляк і охолоджуємо. Сир тремо на тертці. Цибулю нарізаємо тонкими кільцями. Яйця варимо, охолоджуємо і чистимо. Дрібнимо. Вкладаємо інгредієнти шарами: 1-й шар – м’ясо, 2-й шар – рис, 3-й шар – горошок, 4-й шар – цибуля, 5-й шар – яйце, 6-й шар – майонез, 7 й шар – сир.

“Олів’є” вегетаріанський

вегетаріанське олів'є

Інгредієнти:

  • Кеш’ю – 1 стакан;
  • Огірки – 2 шт.;
  • Зелений горошок консервований – 1 банка;
  • Авокадо – 2 шт.;
  • Морква – 1 шт.;
  • Стебло селери -2 шт.;

Спосіб приготування:

Дрібно нарізаємо огірки та моркву, додаємо горошок і авокадо, нарізане кубиками. Окремо готуємо майонез: заливаємо 1 стакан кеш’ю водою на 1 годину (можна використовувати насіння соняшника). Потім у блендері подрібнюємо кеш’ю (насіння), додавши трохи води, щоб отримати консистенцію сметани. Додаємо за смаком порошок гірчиці, лимон, мелений перець і сіль.

“Олів’є” з морським коктейлем

олів'є з морепродуктами

Інгредієнти:

  • Коктейль з морепродуктів – 400 г;
  • Огірки солоні – 4 шт.;
  • Яйце куряче – 7 шт.;
  • Картопля – 5 шт.;
  • Зелений горошок консервований – ½ банки;
  • Майонез домашній – за смаком;
  • Морква – 4 шт.;
  • Лимон – 1 шт.;
  • Сіль – за смаком;

Спосіб приготування:

Морський коктейль обсмажуємо на невеликій кількості рослинної олії 3-5 хвилин до готовності. Охолоджуємо. Всі інші інгредієнти нарізаємо кубиками (попередньо зваривши). Змішуємо все у великій мисці, заправляємо майонезом, збитим з лимонним соком. Даємо настоятися в холодильнику 20 хвилин.

“Олів’є” з шинкою і ананасом

Олів'є з ананасом

Інгредієнти:

  • Курка – 200 г;
  • Шинка – 100 г;
  • Сіль – за смаком;
  • Картопля – 200 г;
  • Ананас – 100 г;
  • Морква – 1 шт.;
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • Перець чорний мелений – за смаком4
  • Майонез – 100 г;

Спосіб приготування:

Курку відварюємо в підсоленій воді, охолоджуємо і дрібно нарізаємо. Шинку нарізаємо кубиками. Картоплю і моркву відварюємо, очищаємо і ріжемо на маленькі кубики. Ананас очищаємо і дрібно нарізаємо. Цибулю дрібнимо і обдаємо окропом. Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо майонезом, солимо, перчимо.

Рибний “Олів’є”

олів'є з рибою

Інгредієнти:

  • Картопля – 200 г;
  • Морква – 1 шт.;
  • Скумбрія копчена – 1 шт.;
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • Зелений горошок консервований – 100 г;
  • Яблука – 1 шт.;
  • Сіль – за смаком;
  • Майонез – 100 г;
  • Перець чорний мелений – за смаком;
  • Зелень – 50 г;

Спосіб приготування:

Відварюємо картоплю і моркву, нарізаємо кубиками. Копчену скумбрію очищаємо і розбираємо на невеликі шматочки. Цибулю дрібнимо. Зелений горошок миємо і сушимо. Яблука без шкірки нарізаємо кубиками. Всі інгредієнти перемішуємо і заправляємо салат майонезом. Солимо, перчимо і посипаємо рубаною зеленню. Подаємо охолодженим.

“Олів’є” з рябчиками та ікрою

класичний рецепт олів'є

Інгредієнти:

  • Рябчик – 2 шт.;
  • Язик телячий – 1 шт.;
  • Ікра чорна – 100 г;
  • Раки – 25 шт.;
  • Пікулі – ½ банки;
  • Огірки – 2 шт.;
  • Яйце перепелине – 10 шт.;
  • Каперси мариновані – 80 г;
  • Провансаль – ½ банки;

Спосіб приготування:

Рябчиків смажимо і нарізаємо. Язик відварюємо і нарізаємо однаковими шматочками. Додаємо м’ясо відварних раків, кубики з пікулі, рубані яйця і огірки. Акуратно перемішуємо інгредієнти, викладаємо їх в салатницю, додаємо соус Кабуль, каперси, ікру, соус провансаль. При подачі прикрашаємо салат ікрою.

Низькокалорійний “Олів’є”

низькокалорійне олів'є

Інгредієнти:

  • Перець чорний мелений – за смаком;
  • Білокачанна капуста – 300 г;
  • Оцет яблучний – 5 г;
  • Цибуля зелена – 20 г;
  • Соус соєвий – 10 г;
  • Огірки мариновані – 100 г;
  • Зелений горошок консервований – 100 г;
  • Сметана 20% – 50 г;
  • Огірки – 50 г;
  • Гірчиця столова – 1 чайна ложка;

Спосіб приготування:

Капусту нарізаємо, огірки ріжемо кубиками. Подрібнюємо цибулю.  Робимо соус (майже майонез), змішуючи сметану, гірчицю, оцет, перець, соєвий соус. Перемішуємо інгредієнти слату, заправляємо приготовленим соусом.

Ганна Пампушка

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