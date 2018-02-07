З цього світу ідуть найкращі, – помер відомий тернопільський спортсмен Ігор Слюсарчук

Сьогодні зранку пішов з життя відомий тернопільський спортсмен Ігор Слюсарчук.

Нажаль, з цього світу ідуть найкращі… Ця людина була в тисячу разів краща за тих, котрі живуть…

Не хочеться вірити, що йдуть від нас такі молоді та добрі люди… Спочивай з миром. – так коментують цю страшну подію друзі Ігоря.

Ігор Слюсарчук – український боєць змішаного стилю, двічі чемпіон світу з фрі-файту. Займатися спортом почав з 12 років.