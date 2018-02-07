З цього світу ідуть найкращі, – помер відомий тернопільський спортсмен Ігор Слюсарчук
Сьогодні зранку пішов з життя відомий тернопільський спортсмен Ігор Слюсарчук.
- Нажаль, з цього світу ідуть найкращі… Ця людина була в тисячу разів краща за тих, котрі живуть…
Не хочеться вірити, що йдуть від нас такі молоді та добрі люди… Спочивай з миром. – так коментують цю страшну подію друзі Ігоря.
Ігор Слюсарчук – український боєць змішаного стилю, двічі чемпіон світу з фрі-файту. Займатися спортом почав з 12 років.