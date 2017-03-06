Новини Тернополя 

На Тернопільщині шахраї забрали у сердечного пенсіонера тисячі євро

Maryana Прокоментуй!

Невідомі шахраї виманили у 72-річного мешканця райцентру Ланівціпонад 4 тисяч доларів.

Схема стара – невідома іномарка зупинилася на вулиці, водій запитав у пенсіонера дорогу до місцевої лікарні. Той почав пояснювати як дістатися до медзакладу, а пасажир авто попросив сісти до машини та показати.

Вже в салоні старенький дізнався, що в лікарні знаходиться товариш одного з незнайомців. Слово за словом дійшло і до фінансів.  Для правдивості один з шахраїв навіть зімітував розмову з лікарем та заяви,в що необхідно заплатити гроші за операцію негайно.

Незнайомці попросили обміняти євро на  долари. Додали, що вже ввечері повернуть готівку,  а операцію слід оплачувати негайно. Жертва шахрайства повірив і вже вдома просто в руки віддав 400 доларів в руки пройдисвітам. На його біду ті підгледіли, звідки господар брав готівку і поки один забалакав старого, інший витяг решту зі сховку.

Діду залишили пару купюр євро та різані папірці. Про обман пенсіонер поспішив розповісти поліцейським. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

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