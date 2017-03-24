Петро Ландяк пояснив, чому “Гомадянська позиція” не підтримала змін до Генплану Тернополя (відео)

24 березня на сесії Тернопільської міської ради лідер фракції “Громадянська позиція” Петро Ландяк емоційно пояснив депутатам, чому не голосуватиме за проект рішення внесення змін до Генерального плану Тернополя.

Окрім “Громадянської позиції” про непідтримку заявила і фракція “Самопомочі”.

Незважаючи на категоричність цих двох фракцій, більшість (а це 26 депутатів) таки підтримали даний проект внесення змін до Генерального плану Тернополя.