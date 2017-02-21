Тернополянка стала черговою жертвою шахраїв

У чергову пастку шахрая потрапила 57-річна мешканка обласного центру. Жінка розмістила оголошення про продаж програвача.

Невдовзі знайшовся і покупець. Невідомий чоловік зателефонував та захотів придбати товар. Жінка назвала реквізити картки. Однак вже через декілька хвилин покупець зателефонував та повідомив про проблеми з переказом та попросив підійти до банкомату аби вуже там через певні операції отримати гроші. Жінка погодилася і за умілими вказівками шахрая замість отримати – сама того не відаючи, перевела гроші продавцю.

В результаті втратила майже тисячу гривень з картки.