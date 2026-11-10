Майже 50 бібліотекарів прийшли протестувати, але депутати їх не почули: що відбувається з бібліотеками Тернополя

Тернопільську обласну бібліотеку для дітей та обласну бібліотеку для молоді планують приєднати до Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Таку пропозицію Тернопільської обласної військової адміністрації підтримала профільна комісія обласної ради. Однак рішення викликало обурення серед працівників бібліотек та громадськості. Люди ставлять під сумнів доцільність реорганізації, вимагають економічного обґрунтування та побоюються, що спеціалізовані заклади втратять самостійність.

Засідання постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства відбулося 9 листопада. Провів його голова комісії, депутат обласної ради Любомир Білик.

Загалом члени комісії розглянули п’ять питань порядку денного. Серед основних було подання Тернопільської обласної військової адміністрації щодо реорганізації окремих обласних закладів культури.

Зокрема, депутати підтримали пропозицію приєднати Тернопільську обласну бібліотеку для дітей та Тернопільську обласну бібліотеку для молоді до Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Водночас пропозицію об’єднати з обласним краєзнавчим музеєм три комунальні музеї — музей Богдана Лепкого в Бережанах, етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка та меморіальний музей-садибу Леся Курбаса — комісія не підтримала.

Також члени комісії підтримали реорганізацію комунального підприємства «Тернопільський обласний центр дозвілля «Терноцвіт» шляхом приєднання до Тернопільського обласного комунального підприємства «Фірма «Кінодністер».

Усі ці питання мають винести на розгляд сесії обласної ради.

Бібліотекарі обурені рішенням комісії

Обговорення реорганізації викликало значний резонанс. У коментарях до повідомлення про засідання комісії люди висловлюють незгоду з планами об’єднання бібліотек.

Марія Колопенюк наголосила, що на тлі знищення російськими окупантами бібліотек на сході України та спалення мільйонів українських книг рішення про об’єднання культурних установ у тиловому регіоні виглядає особливо недоречним.

Вона вважає, що бібліотека, яка 86 років працювала як самостійна установа, ризикує перетворитися на неповноцінний підрозділ іншого закладу.

За словами Марії Колопенюк, на засідання комісії прийшли майже 50 бібліотекарів. Керівництву бібліотек дали можливість розповісти про роботу установ, самостійно зароблені кошти, гранти та досягнення. Однак, як стверджує авторка коментаря, зрештою пропозицію підтримали трьома голосами.

Окремо вона розповіла про слова заступниці Тараса Пастуха пані Масник, яка, за її твердженням, сказала бібліотекарям, що вони прийшли даремно і нічого вже не можна змінити.

«Як ганебно!!! От тішиться москаль, бо своїми руками гробимо культуру!!!» — емоційно відреагувала Марія Колопенюк.

Неоніла Муяссарова також наголосила на значенні культурних установ для збереження національної ідентичності.

«Культура захищає історичну гідність народу. Такі рішення приведуть до безпам’ятства», — написала вона.

Володимир Грицай звернувся до депутатів із закликом спочатку поспілкуватися з людьми, які безпосередньо працюють у бібліотеках, та ознайомитися з діяльністю закладів.

Він поставив під сумнів обізнаність обранців із роботою бібліотечної сфери й поцікавився, хто з депутатів протягом останніх трьох років відвідував обласну наукову бібліотеку та користувався її послугами.

«А прийдіть до людей, які працюють в цих закладах! Та ви десятиліттями там не були!» — написав Володимир Грицай.

Бібліотекарка Юлія Чуйко також висловила обурення планами об’єднання трьох установ із різними місіями та аудиторіями. На її думку, таке рішення потребує ґрунтовного пояснення.

Зокрема, вона запитує, де економічні розрахунки та аналіз можливих наслідків для читачів, працівників, бібліотечних фондів і міжнародних проєктів. Також, за її словами, важливо врахувати думку фахівців, які щодня розвивають ці заклади.

«У всьому цивілізованому світі бібліотеки розвивають, у них інвестують, бо розуміють їхню цінність», — зазначила Юлія Чуйко.

Вона також наголосила, що профільна комісія мала б передусім шукати можливості для розвитку культурних установ, а не лише підтримувати пропозиції щодо їхньої реорганізації.

Люба Малєцька назвала такі рішення болючими та застерегла від можливих наслідків сумнівної економії.

«Бібліотеки — не баласт, який можна відсікти заради сумнівної економії. Це осередки культури, інтелектуального та духовного розвитку», — написала вона.

На її переконання, управлінські рішення не повинні нівелювати багаторічну працю людей, які створювали та розвивали бібліотечні установи.

«Культура — не стаття витрат, яку можна бездумно скоротити», — наголосила авторка коментаря.

Третє пленарне засідання дев’ятої сесії Тернопільської обласної ради призначене на 10 листопада 2026 року. Саме депутати мають ухвалити остаточне рішення щодо запропонованої реорганізації.