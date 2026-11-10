На протези для пораненого захисника Тараса Павлишина збирають кошти на Тернопільщині

Захисник України, житель Копичинецької громади Тарас Павлишин отримав важке поранення під час бойових дій. Нині йому потрібні кошти на протези, а попереду — тривале лікування та реабілітація.

Про збір повідомили у Копичинецькій міській раді. Усі зібрані гроші спрямують на придбання протезів для військового.

Долучитися до збору можна за реквізитами:

Номер картки: 4874 1000 2511 5802

Банка Monobank: https://send.monobank.ua/jar/7ffn9wawfx

Якщо немає можливості зробити внесок, організатори просять поширити інформацію про збір.