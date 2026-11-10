«Нафтогаз» із 28 листопада не прийматиме показання газових лічильників через сайт: які є альтернативи

Із 28 листопада 2026 року передати показання газового лічильника через особистий кабінет на сайті my.gas.ua буде неможливо. Основним способом передавання даних для споживачів стане мобільний застосунок «Куб». Водночас є альтернативи для тих, хто не має смартфона або не хоче користуватися мобільним застосунком.

Про зміни повідомляють на офіційному сайті «Нафтогазу».

Щоб передати показання через застосунок «Куб», потрібно завантажити його з Google Play або App Store та зареєструватися за номером мобільного телефону. Після цього слід додати особовий рахунок — дев’ятизначний номер, зазначений у платіжці за газ.

Далі потрібно відкрити розділ передавання показань, ввести актуальні цифри з лічильника та підтвердити відправлення.

Як передати показання без смартфона

Споживачі можуть скористатися й іншими способами. Зокрема, клієнти «Газмереж» можуть передати дані:

через особистий кабінет «Газмережі» — https://my.grmu.com.ua/login;

за телефоном контакт-центру — 0 800 303 104.

Такі способи передавання показань, зокрема через особистий кабінет і контакт-центр, вказані на ресурсах «Газмереж».

Коли потрібно передавати показання

Терміни не змінюються: показання газових лічильників потрібно повідомляти щомісяця з 1-го до 5-го числа включно.

Якщо споживач не передасть дані вчасно, обсяг використаного газу можуть визначити за плановим місячним показником. Через це сума в платіжці може відрізнятися від вартості фактично спожитого газу.

Показання потрібно передавати навіть тоді, коли протягом місяця газом не користувалися. У такому разі слід вказати ті самі цифри, що й попереднього місяця.

Чи можна передавати показання за родичів

Так. У застосунку «Куб» можна додавати кілька особових рахунків. Це дає змогу з одного пристрою передавати показання за різними адресами — наприклад, допомагати батькам або іншим родичам, яким складно користуватися мобільними сервісами.

Головне — правильно вказувати особовий рахунок і актуальні показання відповідного лічильника.

Отже, припинення приймання показань через сайт my.gas.ua не означає, що споживачі зможуть передавати їх лише через смартфон. Для цього залишаються доступними й інші офіційні канали.