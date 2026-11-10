Володимир Вермінський склав депутатські повноваження у Тернопільській обласній раді

Володимир Вермінський достроково припинив повноваження депутата Тернопільської обласної ради. Про це стало відомо під час сесійного засідання облради 10 листопада.

Володимир Вермінський — український співак, диригент, аранжувальник, заслужений артист України. Він також очолює Тернопільський обласний методичний центр народної творчості.

Він народився 18 травня 1966 року в селі Чистилів Тернопільського району. У 1985–1988 роках навчався у Тернопільському музичному училищі імені Соломії Крушельницької на диригентсько-хоровому факультеті. Згодом, у 1988–1994 роках, здобував освіту в Харківському інституті мистецтв імені Івана Котляревського на вокальному та диригентсько-хоровому факультетах.

У 2020 році Володимира Вермінського обрали депутатом Тернопільської обласної ради від політичної партії «За майбутнє».

У липні 2021 року він переміг у конкурсі на посаду директора Тернопільського обласного методичного центру народної творчості.

У 2026 році Вермінський також претендував на посаду директора Тернопільської обласної філармонії, однак згодом відкликав свою кандидатуру. Тоді він пояснив, що заклад потребує нового керівника із сучасним підходом та креативним баченням розвитку.