У Тернополі 49-річний чоловік на самокаті травмувався, врізавшись у дверцята Ford

У Тернополі чоловік на самокаті врізався у відчинені дверцята автомобіля: його травмовано

Дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Степана Бандери у Тернополі. Тілесні ушкодження отримав 49-річний місцевий житель, який їхав на самокаті.

За попередніми даними поліції, автомобіль Ford був припаркований на проїзній частині. Водій перебував у салоні та відчинив дверцята. У цей момент повз автомобіль рухався чоловік на самокаті. Він не помітив відчинених дверцят і врізався в них.

Унаслідок зіткнення самокатист отримав тілесні ушкодження.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП та закликають учасників дорожнього руху бути уважними й дотримуватися правил безпеки.