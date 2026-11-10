На Тернопільщині у Держгеокадастрі проводять слідчі дії: повідомили про підозри посадовцям та підприємцю

У Головному управлінні Держгеокадастру у Тернопільській області правоохоронці проводять слідчі дії. За попередньою інформацією, розслідування стосується можливих зловживань під час виділення земельних ділянок та зміни їхніх меж.

Про це повідомляє видання «Тернополяни».

За інформацією редакції, правоохоронці не лише проводять обшуки та вилучають докази, а й уже повідомили про підозри високопосадовцям управління.

Крім того, сьогодні вранці підозру нібито отримав відомий підприємець. За попередніми даними видання, правоохоронці перевіряють його можливу причетність до протиправних дій спільно з посадовцями Держгеокадастру.

Наразі не повідомляють, скільки земельних ділянок можуть стосуватися ймовірні порушення та якою може бути сума завданих збитків.

Оприлюднена інформація є попередньою та потребує офіційного підтвердження правоохоронців. Повідомлення про підозру не є доказом вини — її має встановити суд.