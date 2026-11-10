Майже 60% хворих на ГРВІ на Тернопільщині — діти: статистика за тиждень

У Тернопільській області за тиждень із 2 до 8 листопада на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли 3539 людей. Це на 0,8% менше, ніж за попередній тиждень, коли зареєстрували 3569 випадків.

За даними епідеміологічного моніторингу, рівень захворюваності становив 347,5 випадку на 100 тисяч населення. Це на 39,7% нижче від епідемічного порогу низької інтенсивності.

Серед усіх захворілих 2111 — діти. Вони становлять 59,6% від загальної кількості хворих. Із них 1230 — школярі, тобто 58,3% від усіх дітей, які захворіли.

Порівняно з попереднім тижнем кількість хворих дітей дещо зросла — на 0,2%: із 2107 до 2111 випадків. Водночас серед школярів захворюваність зменшилася на 3,4% — із 1273 до 1230 випадків.

За звітний період до лікарень госпіталізували 67 людей, серед них 31 дитину. Це на 5,6% менше, ніж тижнем раніше, коли медичної допомоги в стаціонарах потребувала 71 людина.

Також протягом тижня в області зареєстрували один випадок COVID-19. За попередній тиждень таких випадків не було.

Загалом епідемічна ситуація в області залишається нижчою за епідемічний поріг.