Хто підтримав оптимізацію Музею Лепкого в Бережанах: результати голосування на комісії облради

Питання можливої ліквідації Музею Богдана Лепкого в Бережанах знову розглядатимуть депутати Тернопільської обласної ради. На засіданні постійної комісії з питань культури рішення щодо так званої оптимізації музеїв не ухвалили. Наступний розгляд питання очікується на сесії облради.

Про це повідомив у Facebook Віктор Мицко, який стежить за ситуацією навколо музею.

За його словами, під час засідання комісії проти запропонованої реорганізації, яку він називає фактичною ліквідацією музею, проголосували Любомир Білик та Вікторія Кривоніс (обоє — «Європейська Солідарність»). Ганна Василенко («Слуга народу») була відсутня.

Водночас, як стверджує автор допису, підтримали пропозицію Наталія Масник («За майбутнє») та Михайло Тимошик («Свобода»).

Віктор Мицко також звернув увагу на позицію представників політичних сил, які публічно декларують підтримку української культури. Зокрема, він розкритикував голосування Михайла Тимошика, який є заступником голови Тернопільського міського об’єднання ГО ВТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

Остаточного рішення щодо майбутнього музею комісія не ухвалила. За словами Віктора Мицка, наступна спроба розглянути це питання мала відбутися вже на найближчій сесії Тернопільської обласної ради.

Нагадаємо, раніше питання можливого припинення діяльності або реорганізації Музею Богдана Лепкого в Бережанах викликало занепокоєння серед місцевих жителів та тих, хто виступає за збереження культурної спадщини краю.