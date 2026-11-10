У двох селах на Тернопільщині зібрали понад 20 тисяч гривень на 3D-принтер для військових

У селах Тютьків та Дарахів на Тернопільщині під час благодійних ярмарків зібрали 20 400 гривень на придбання 3D-принтера для військовослужбовців 241-ї бригади. Про це повідомила волонтерка Оля Тимошенко.

За її словами, у 241-й бригаді медиком служить її подруга Ірина Боднар. Саме для потреб військових цього підрозділу збирають кошти на 3D-принтер.

Оля Тимошенко подякувала жителям обох сіл, парафіянам та всім, хто долучився до ярмарків: купував вироби, залишав пожертви або підтримував волонтерів добрим словом. Окремо відзначила священника Степана, який підтримав ініціативу та молився разом із присутніми за волонтерів і військових.

До організації ярмарків долучилися волонтерки Дарія Федин, Оксана Джуган, Євгенія Квасницька, Оксана Іконяк та Ірина Безкоровайна, а також майстрині, які готували вироби власноруч і збирали речі для продажу.

Збір на 3D-принтер триває. Оля Тимошенко закликає охочих підтримати військових донатами. Зробити це можна через банку Monobank: https://send.monobank.ua/jar/7C4jFpgKZ або конверт Приват24: https://www.privat24.ua/send/knhzw.