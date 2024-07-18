У Чорткові відмовляються від косіння трави через спеку

Повідомляють у міській раді. Це стосується більшості парків, скверів та інших зелених зон громади. Водночас закликаємо представників багатоквартирних будинків утриматися від косіння трави на прибудинкових територіях.

Це рішення є важливим з кількох причин:

✔️для захисту працівників комунальної сфери, а також тих, хто доглядає прибудинкові території від теплового удару.

✔️заради збереження газонів від пошкоджень, адже скошування під час високих температур створює високий стрес для рослинності;

✔️задля охолодження ґрунту та збереження вологи в землі.

Обмеження косіння на певних ділянках є поширеною практикою в багатьох містах України та Європи.