10:58 | 18.07.2024
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У Чорткові відмовляються від косіння трави через спеку

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Повідомляють у міській раді. Це стосується більшості парків, скверів та інших зелених зон громади. Водночас закликаємо представників багатоквартирних будинків утриматися від косіння трави на прибудинкових територіях.

Це рішення є важливим з кількох причин:
✔️для захисту працівників комунальної сфери, а також тих, хто доглядає прибудинкові території від теплового удару.
✔️заради збереження газонів від пошкоджень, адже скошування під час високих температур створює високий стрес для рослинності;
✔️задля охолодження ґрунту та збереження вологи в землі.

Обмеження косіння на певних ділянках є поширеною практикою в багатьох містах України та Європи.

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