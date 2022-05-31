«Хто, якщо не ми?»: у Тернополі відбудеться благодійний концерт гурту «Друга Ріка»

Рок-гурт «Друга Ріка» надалі працює на приближення перемоги України над ворогом. У червні колектив продовжить свій благодійний тур «Хто, якщо не ми?». Концерти відбудуться у містах Європи, у тому числі України. 4 червня гурт зіграє у Тернополі.

Завдяки виступам музикантів і підтримці їхніх шанувальників, під час першої частини туру вдалося зібрати кошти на загальну суму 882 891 грн. Вони пішли на придбання двох позашляховиків, ста матраців-спальників та трьох тактичних планшетів для батальйону спецпризначення, в якому служить брат фронтмена гурту Валерія Харчишина. Також організатор концертів перерахував 200 000 грн допомоги до чеського фонду підтримки України, що опікується українськими госпіталями. Крім фінансової допомоги, польська громадська організація Fundacja Widowisk Masowych передала через музикантів двісті сухпайків для українських захисників, які гурт доправив до Грузинського Національного Легіону.

Другу частину туру «Друга Ріка» розпочала виступом на станції метро «Вокзальна» в Дніпрі в рамках благодійної програми «БезВІЗ БезВійни». Під час концерту та онлайн-трансляції було зібрано 826 347 грн. Кошти пішли на придбання двох карет швидкої допомоги для Окремої бригади тероборони Дніпра.

Уже в червні колектив вирушає з концертами в міста України, Франції, Польщі та Литви. Головною метою європейських концертів гурту є збір 30 000 євро на придбання двох безпілотників, автобуса та тактичної амуніції для батальйону спецпризначення. Кошти, отримані з концертів в українських містах, будуть направлені на придбання двох пікапів для 95 десантно-штурмової бригади. Мета збору – 14 000 євро.

Найближчі концерти туру «Хто, якщо не ми?» пройдуть за таким графіком:

3 червня – Вінниця, Україна;

4 червня – Тернопіль, Україна;

5 червня – Львів, Україна;

10 червня – Париж, Франція;

14 червня – Вроцлав, Польща;

19 червня – Гданськ, Польща;

20 червня – Лодзь, Польща;

21 червня – Варшава, Польща.

Також музиканти візьмуть участь:

12 червня – у благодійному вечорі Stand With Ukraine у Ніцці. Прибуток від події буде переданий на допомогу Україні.

17 червня – у марафоні «Ніч Культури» у Вільнюсі, організований литовською авторською асоціацією LATGA, партнерами української громадської організації «УААСП». Вхід на марафон безкоштовний.

Квитки на концерти можна купити за посиланням.

Важливо зазначити, благодійні концерти в українських містах не є перенесеними виступами, що відмінилися через початок війни в Україні. Вони несуть виключно благодійний характер.

«Зараз кожна свідома людина робить все можливе, аби зупинити жахливу війну, що розпочала росія на території суверенної держави Україна. Наші друзі, рідні, шанувальники взялися захищати країну зі зброєю в руках. Багато українців займається волонтерством, щоб підтримувати військових та постраждалих мирних жителів. Дякую кожному, хто долучається до нашої благодійної діяльності фінансово. Ви робите велику справу! Завдяки вам, ми можемо допомогти тим, хто потребує цього найбільше. Сподіваюсь, що відвідуючи наші концерти, ви трохи забуваєте про жахливі реалії і отримуєте позитивні емоції, які так необхідні зараз кожному, аби боротися з ворогом!», – звернувся фронтмен гурту Валерій Харчишин.

До збору коштів можна долучитися за такими реквізитами:

Установа банку — ПриватБанк

МФО банку — 305299

Отримувач платежу — ЛУЧКІН ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

IBAN — UA213052990000026203893340711

Рахунок отримувача — 26203893340711

Валюта картки — UAH

РНОКПП отримувача — 2596502196

PayPal: lukaua@yahoo.com

Номер картки Приватбанк: 5363542013946513

Номер картки Монобанк: 5375411413432829

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