«Інший – це інший». У Тернополі відкриють нову художню виставку «Інший ландшафт»

Тернополян та гостей міста запрошують на відкриття 10-ї ювілейної виставки!

Цієї неділі, 10 грудня, о 15:00 у креативному кластері Na пошті відбудеться відкриття крайньої виставки у 2023 – «Інший ландшафт».

«Виставка «Інший ландшафт» — це результат групового художнього аналізу нашого досвіду після 24 лютого 2022. Ми – це спільнота митців, яку в різні часи і в різних формах об’єднував Центр культурного розвитку «Тотем».Ми – це наша спільна культура та спадщина, наші колективні та особисті спогади. Ми – носії пам’яті, що не дорівнює ностальгії. Ми – лакмусові папірці змін, що відбулися. Ми – це очі, які намагаються розгледіти майбутнє крізь вікно, за яким інший ландшафт.» – пишуть співорганізатори виставки ЦКР «Тотем».

На виставці представлені роботи 18 авторів та авторок. Їхню географію можна описати як Херсон+, бо це довгий список міст і країн: від Тернополя до Лондона, від Івано-Франківська до Флоренції. Хтось прожив в окупації більше, хтось менше. Але всі митці зіткнулися з новими обставинами життя, новими спільнотами, новими викликами.

Чи продовжує нас щось об’єднувати, окрім географії походження, спогадів мирних часів і досвіду окупації та міграції? Щось окрім того, що своєю присутністю в реальності інших людей, ми апріорі змінюємо культурний ландшафт їхніх міст та країн?

Проект «Інший ландшафт» трансформує колективний та особистий досвід у художнє висловлювання, необхідне для того, щоб прийшло усвідомлення і прийняття простих, на перший погляд, речей: щоб повертатися, треба бути готовим до того, що буде важко впізнати свою землю. Щоб жити далі, треба навчитися не тільки сприймати новий (травмований) ландшафт, але створювати новий.

Власне, «Інший ландшафт» – це про пошук свого місця і своїх нових сенсів.

«Інший» не дорівнює «гірший».

«Інший» не дорівнює «кращий».

Інший – це інший