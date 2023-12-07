Нейрохірург Ігор Скоропад уже понад рік лікує поранених військових у тернопільській лікарні

⚡️Нейрохірург із Миколаєва Ігор Скоропад уже понад рік лікує поранених військових у Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні.

Лікар очолює операційне та ендоваскулярне відділення. Разом із ним у команді нейрохірургів працюють Олександр Журавльов, Олександр Дмитрук та Олексій Леонтьєв із Херсона.

💪🏻Лікарська команда береться за найскладніші випадки і з допомогою новітнього обладнання медики досягають чудового результату.

У прифронтові лікарні привозять захисників із пораненнями різного рівня. Тих, у кого легші травми, після оперативного втручання відправляють в інші регіони України. А вже тут ми можемо шукати уламки по тілу, видаляти їх та проводити інші маніпуляції з пацієнтом – розповів Ігор Скоропад.